Свердловские трассы атакует снег и ветер

Снег и ветер ожидаются на Свердловских трассах
На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени и Перми, а также на выезде из города, 16 февраля ожидается снегопад, сильный ветер и метель на разных участках дороги. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«16 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильный снег 7 мм и более за 12 часов, метель при ветре 11 м/с и более», — говорится в telegram-канале ведомства.
В остальных регионах области ожидается небольшое или умеренное количество снега. Такая погода продлится ближайшие три дня.
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