15 февраля 2025

Свердловские трассы атакует снег и ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег и ветер ожидаются на Свердловских трассах
Снег и ветер ожидаются на Свердловских трассах Фото:

На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени и Перми, а также на выезде из города, 16 февраля ожидается снегопад, сильный ветер и метель на разных участках дороги. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«16 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильный снег 7 мм и более за 12 часов, метель при ветре 11 м/с и более», — говорится в telegram-канале ведомства.

В остальных регионах области ожидается небольшое или умеренное количество снега. Такая погода продлится ближайшие три дня.

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На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени и Перми, а также на выезде из города, 16 февраля ожидается снегопад, сильный ветер и метель на разных участках дороги. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор». «16 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильный снег 7 мм и более за 12 часов, метель при ветре 11 м/с и более», — говорится в telegram-канале ведомства. В остальных регионах области ожидается небольшое или умеренное количество снега. Такая погода продлится ближайшие три дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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