16 февраля 2025

Ученые рассказали, проснутся ли пермские медведи раньше из-за теплой зимы

Медведи в Пермском крае выйдут из спячки в апреле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Не спят в Перми только мишки на набережной Камы
Не спят в Перми только мишки на набережной Камы Фото:

В Пермском крае зима выдалась относительно теплой, поэтому некоторые жители опасаются, что медведи в лесах могут проснуться раньше обычного. Но сотрудники Вишерского заповедника утверждают, что причин для раннего выхода из спячки у медведей нет. Снега в тайге для комфортного сна в берлоге предостаточно, поясняют они.

«Медведи выйдут из спячки согласно своему графику. Снега много, им комфортно, они будут спать до апреля, как всегда. Столько снега, спи да радуйся», — говорит сотрудник научного отдела заповедника Сергей Зимин. Его цитирует паблик заповедника «Вишерский» в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее рассказывало URA.RU, в начале февраля в Прикамье пришла погода, более характерная для марта. В середине месяца стало холоднее, но сильных морозов в этом сезоне на большей части региона не было. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае зима выдалась относительно теплой, поэтому некоторые жители опасаются, что медведи в лесах могут проснуться раньше обычного. Но сотрудники Вишерского заповедника утверждают, что причин для раннего выхода из спячки у медведей нет. Снега в тайге для комфортного сна в берлоге предостаточно, поясняют они. «Медведи выйдут из спячки согласно своему графику. Снега много, им комфортно, они будут спать до апреля, как всегда. Столько снега, спи да радуйся», — говорит сотрудник научного отдела заповедника Сергей Зимин. Его цитирует паблик заповедника «Вишерский» в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU, в начале февраля в Прикамье пришла погода, более характерная для марта. В середине месяца стало холоднее, но сильных морозов в этом сезоне на большей части региона не было. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...