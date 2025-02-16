Ученые рассказали, проснутся ли пермские медведи раньше из-за теплой зимы

В Пермском крае зима выдалась относительно теплой, поэтому некоторые жители опасаются, что медведи в лесах могут проснуться раньше обычного. Но сотрудники Вишерского заповедника утверждают, что причин для раннего выхода из спячки у медведей нет. Снега в тайге для комфортного сна в берлоге предостаточно, поясняют они.
«Медведи выйдут из спячки согласно своему графику. Снега много, им комфортно, они будут спать до апреля, как всегда. Столько снега, спи да радуйся», — говорит сотрудник научного отдела заповедника Сергей Зимин. Его цитирует паблик заповедника «Вишерский» в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU, в начале февраля в Прикамье пришла погода, более характерная для марта. В середине месяца стало холоднее, но сильных морозов в этом сезоне на большей части региона не было.
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