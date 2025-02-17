Студенты-аграрии Челябинской области будут чаще проходить практику

В Челябинской области увеличат количество студентов, которым оплатят прохождение производственной практики на предприятиях агробизнеса. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, на эти цели выделят в четыре раза больше средств, чем ранее.
«Студентам в рамках практики на предприятиях АПК из федерального бюджета возместят затраты на оплату труда и проживание. Если в 2024 году на эти цели было направлено 3,8 млн рублей, то в 2025-м — 15,7 млн, из которых 15 млн являются федеральным финансированием», — пояснили в минсельхозе.
В целом по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» область получит из федерального бюджета 23,5 млн рублей. На выделенные деньги практику должны пройти не менее 113 человек (год назад 81 человек, еще 80 студентов — в 2023 году).
В составе общей суммы 6,2 млн рублей власти предусмотрели на оснащение и ремонт под ключ агроклассов, где углубленно изучаются профильные сельхоздисциплины. Не менее трех педагогов вузов или сотрудников научно-исследовательских институтов смогут получить деньги на совместные с агробизнесом проекты. На эти цели предусмотрено 1,6 млн рублей.
Цель проекта — комплектация кадрами предприятий АПК на 95% (сейчас 85-90%). Дополнительно власти стремятся увеличить число молодежи в АПК: с 9 до 15%.
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