Сервис кикшеринга намерен вернуть электросамокаты в Пермь в 2025 году

Летом 2025 года электросамокаты могут снова появиться на улицах Перми. Кикшеринг «МТС Юрент» ведет переговоры с властями, чтобы разместить средства индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«У „МТС Юрент“, безусловно, есть намерения вернуться в Пермь и возобновить работу сервиса в городе в этом сезоне. Сейчас мы ведем переговоры с властями по поводу размещения парковок вне центра Перми, которые подходят под действующие правила в городе», — рассказали в компании корреспонденту агентства. Уточняется, что многие жители Перми обратились в сервис кикшеринга с просьбой вернуть электросамокаты.
Также в пресс-службе компании добавили, что ждут решение суда об изменениях правил благоустройства в Перми. «МТС Юрент» подавала жалобу вместе с прокуратурой и кикшеринговой компанией Whoosh в декабре 2024 года. Стороны пытаются добиться отмены запрета на парковку электросамокатов в центре города, который дума установила в марте 2024 года.
Ранее о намерении вернуть электросамокаты в Перми заявила компания Whoosh. Весной 2025 года сервис также планирует запустить прокат электровелосипедов на улицах города.
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