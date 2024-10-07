Сервис кикшеринга планирует вернуть электросамокаты в Пермь в 2025 году

На улицах Перми в 2025 году могут снова появится электросамокаты. Кикшеринговая компания Whoosh будет оспаривать запрет администрации города на их парковку.
«Несмотря на завершение сезона, мы продолжаем работу и по возвращению самокатов на улицы города. Мы уверены, что решение городских властей о запрете парковок не соответствует закону», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу Whoosh.
В компании изданию пояснили, что от пермяков им приходит много обращений. Горожане просят вернуть электросамокаты на улицы города в следующем году. Сейчас в Перми сезон уже закончен и электросамокаты с электровелосипедами отправили на техническое обслуживание.
Ранее URA.RU рассказало, что в марте 2024 года мэрия Перми запретила парковать электросамокаты на улицах города. Тогда кикшеринговые компании Whoosh и «МТС Юрент» подали иск в суд, посчитав это решение незаконным. Суд встал на сторону администрации Перми. Компании заявили, что будут оспаривать это решение.
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