07 октября 2024

Сервис кикшеринга планирует вернуть электросамокаты в Пермь в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки смогут покататься на электросамокатах в следующем году
Пермяки смогут покататься на электросамокатах в следующем году Фото:

На улицах Перми в 2025 году могут снова появится электросамокаты. Кикшеринговая компания Whoosh будет оспаривать запрет администрации города на их парковку.

«Несмотря на завершение сезона, мы продолжаем работу и по возвращению самокатов на улицы города. Мы уверены, что решение городских властей о запрете парковок не соответствует закону», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу Whoosh.

В компании изданию пояснили, что от пермяков им приходит много обращений. Горожане просят вернуть электросамокаты на улицы города в следующем году. Сейчас в Перми сезон уже закончен и электросамокаты с электровелосипедами отправили на техническое обслуживание.

Ранее URA.RU рассказало, что в марте 2024 года мэрия Перми запретила парковать электросамокаты на улицах города. Тогда кикшеринговые компании Whoosh и «МТС Юрент» подали иск в суд, посчитав это решение незаконным. Суд встал на сторону администрации Перми. Компании заявили, что будут оспаривать это решение.

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На улицах Перми в 2025 году могут снова появится электросамокаты. Кикшеринговая компания Whoosh будет оспаривать запрет администрации города на их парковку. «Несмотря на завершение сезона, мы продолжаем работу и по возвращению самокатов на улицы города. Мы уверены, что решение городских властей о запрете парковок не соответствует закону», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу Whoosh. В компании изданию пояснили, что от пермяков им приходит много обращений. Горожане просят вернуть электросамокаты на улицы города в следующем году. Сейчас в Перми сезон уже закончен и электросамокаты с электровелосипедами отправили на техническое обслуживание. Ранее URA.RU рассказало, что в марте 2024 года мэрия Перми запретила парковать электросамокаты на улицах города. Тогда кикшеринговые компании Whoosh и «МТС Юрент» подали иск в суд, посчитав это решение незаконным. Суд встал на сторону администрации Перми. Компании заявили, что будут оспаривать это решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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