10 декабря 2024

В суд поступила жалоба на решение о запрете электросамокатов в Перми

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Кикшеринг оспаривает запрет парковки электросамокатов в Перми
Кикшеринг оспаривает запрет парковки электросамокатов в Перми Фото:

Жалобы от кикшеринговых сервисов и прокуратуры на решение Пермского краевого суда поступили в апелляционную инстанцию. Все стороны считают, что мэрия Перми незаконно запретила парковать электросамокаты в центре города.

«Три жалобы поступили в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Жалобы подала прокуратура пермского края, ООО „ВУШ“ (Whoosh) и ООО „ЮрентБайк.ру“ (Urent)», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе Urent информацию об этом подтвердили.

Стороны не устроило, что Пермский краевой суд отказал в иске в администрации Перми. Кикшеринг и прокуратура считают, что весной 2024 года мэрия Перми превысила полномочия, запретив парковку электросамокатов в городе. Пермский краевой суд в этом споре встал на сторону городской администрации и отказал в иске кикшеринговым компаниям. Теперь они оспаривают это решение.

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Жалобы от кикшеринговых сервисов и прокуратуры на решение Пермского краевого суда поступили в апелляционную инстанцию. Все стороны считают, что мэрия Перми незаконно запретила парковать электросамокаты в центре города. «Три жалобы поступили в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Жалобы подала прокуратура пермского края, ООО „ВУШ“ (Whoosh) и ООО „ЮрентБайк.ру“ (Urent)», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе Urent информацию об этом подтвердили. Стороны не устроило, что Пермский краевой суд отказал в иске в администрации Перми. Кикшеринг и прокуратура считают, что весной 2024 года мэрия Перми превысила полномочия, запретив парковку электросамокатов в городе. Пермский краевой суд в этом споре встал на сторону городской администрации и отказал в иске кикшеринговым компаниям. Теперь они оспаривают это решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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