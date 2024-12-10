В суд поступила жалоба на решение о запрете электросамокатов в Перми

Жалобы от кикшеринговых сервисов и прокуратуры на решение Пермского краевого суда поступили в апелляционную инстанцию. Все стороны считают, что мэрия Перми незаконно запретила парковать электросамокаты в центре города.
«Три жалобы поступили в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Жалобы подала прокуратура пермского края, ООО „ВУШ“ (Whoosh) и ООО „ЮрентБайк.ру“ (Urent)», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе Urent информацию об этом подтвердили.
Стороны не устроило, что Пермский краевой суд отказал в иске в администрации Перми. Кикшеринг и прокуратура считают, что весной 2024 года мэрия Перми превысила полномочия, запретив парковку электросамокатов в городе. Пермский краевой суд в этом споре встал на сторону городской администрации и отказал в иске кикшеринговым компаниям. Теперь они оспаривают это решение.
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