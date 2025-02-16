16 февраля 2025

На улицы Перми вернутся электровелосипеды

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество электровелосипедов в Перми определят ближе к весне
Количество электровелосипедов в Перми определят ближе к весне Фото:

Сервис кикшеринга Whoosh вернет электровелосипеды на улицы Перми весной. Их количество определят ближе к началу сезона.

«В прошлом сезоне электровелосипеды были востребованы пермяками, поэтому весной они вернутся на улицы города. Их количество и время возвращения в Пермь станут известны ближе к началу сезона», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на представителя компании Whoosh. Сервис кикшеринга намерен также вернуть в город электросамокаты.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ввели запрет на парковку электросамокатов практически по всему городу. Тогда сервис Whoosh запустил аренду электровелосипедов, так как они не являются средствами индивидуальной мобильности и новые правила на них не распространяются. Позднее мэрия распространила запрет и на них, электровелосипеды начали эвакуировать.

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Сервис кикшеринга Whoosh вернет электровелосипеды на улицы Перми весной. Их количество определят ближе к началу сезона. «В прошлом сезоне электровелосипеды были востребованы пермяками, поэтому весной они вернутся на улицы города. Их количество и время возвращения в Пермь станут известны ближе к началу сезона», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на представителя компании Whoosh. Сервис кикшеринга намерен также вернуть в город электросамокаты. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ввели запрет на парковку электросамокатов практически по всему городу. Тогда сервис Whoosh запустил аренду электровелосипедов, так как они не являются средствами индивидуальной мобильности и новые правила на них не распространяются. Позднее мэрия распространила запрет и на них, электровелосипеды начали эвакуировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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