На улицы Перми вернутся электровелосипеды

Сервис кикшеринга Whoosh вернет электровелосипеды на улицы Перми весной. Их количество определят ближе к началу сезона.
«В прошлом сезоне электровелосипеды были востребованы пермяками, поэтому весной они вернутся на улицы города. Их количество и время возвращения в Пермь станут известны ближе к началу сезона», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на представителя компании Whoosh. Сервис кикшеринга намерен также вернуть в город электросамокаты.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ввели запрет на парковку электросамокатов практически по всему городу. Тогда сервис Whoosh запустил аренду электровелосипедов, так как они не являются средствами индивидуальной мобильности и новые правила на них не распространяются. Позднее мэрия распространила запрет и на них, электровелосипеды начали эвакуировать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!