«Газпром» выставил на торги действующие котельные в Нытвенском районе

В Нытве (Пермский край) продают имущественные комплексы двух действующих котельных. Объекты оценили в 51,9 млн рублей, указано в объявлении на электронной площадке Газпромбанка.
«АО „Газпром Теплоэнерго“ выставило на торги две действующие котельные в Нытвенском районе. Недвижимое и движимое имущество активов передано в аренду дочерней компании — ООО „Газпром теплоэнерго Киров“ на 10 лет. Соглашение будет расторгнуто на момент заключения договора купли-продажи лота. Начальная цена: 51,9 млн рублей без НДС. Минимальная цена реализации: 56 млн рублей», — со ссылкой на дынные торговой площадки пишет «Коммерсант-Прикамье».
Торги пройдут 19 февраля. В документах указано, что одна котельная расположена на улице Матигорова и обеспечивает теплом левобережную часть Нытвы. Мощности второго комплекса на проспекте Металлургов распространяются на правый берег.
Согласно данным из открытых источников, объекты возвели на территории в 2018 году по соглашению между правительством Прикамья и «Газпромом». На реализацию проекта потратили около 670 млн рублей. Ранее холдинг собирался создавать собственную сеть котельных, чтобы снизить задолженность по поставкам газа среди предприятий коммунального комплекса.
Редакция URA.RU направила письменный запрос по теме публикации в пресс-службу АО «Газпром Теплоэнерго». Ответ ожидается.
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