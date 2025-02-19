Рубио назвал условие отмены санкций против России

Госсекретарь Марко Рубио заявил европейским союзникам о намерении администрации президента США Дональда Трампа сохранять санкции против России до достижения соглашения по Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
В ходе телефонной беседы с европейскими коллегами, которые предпочли остаться анонимными, Рубио подтвердил, что санкции останутся в силе «по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине», — пишет агентство. Этот разговор состоялся после встречи Рубио и других американских официальных лиц с российскими представителями в Саудовской Аравии.
В ходе предстоящих переговоров между Россией и Соединенными Штатами будет рассмотрен вопрос об отмене санкций, введенных против России, сообщил первый заместитель председателя бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, недавняя встреча делегаций двух стран является началом значимого диалога между двумя великими державами, передает RT. Шендерюк-Жидков подчеркнул, что новое руководство США проявляет измененный подход в переговорах, демонстрируя понимание причин украинского конфликта и осознание сложностей, возникших в последние годы в отношениях между Западом и Россией.
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