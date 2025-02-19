Все больше иностранцев хотят жить в России

Программа «золотых виз» в России, которая предусматривает упрощенное получение вида на жительство для иностранных инвесторов, привлекла 2,66 млрд рублей в экономику страны. Это следует из материалов Минэкономразвития. Среди желающих получить ВНЖ выделяют граждан США, Китая, Германии и других стран.
«Программа получения ВНЖ в России по упрощенной схеме <...> позволила привлечь на данный момент 2,66 миллиарда рублей в экономику страны... Среди подавших обращения есть граждане США, Китая, Германии, Южной Кореи и т.д», — уточнили РБК в пресс-службе министерства.
С начала работы программы в январе 2023 года и до середины февраля 2025 года обращения за получением вида на жительство подали 40 инвесторов, из которых 23 заявки были одобрены. В МИД РФ отмечали, что только по итогам третьего квартала 2024 года десять иностранных инвесторов получили вид на жительство.
Эксперты оценивают старт программы упрощенного получения ВНЖ иностранцам как успешную. Они ожидают, что в ближайшие годы число обращений за получением ВНЖ по упрощенной схеме продолжит расти.
На днях сообщалось, что многодетная семья из Канады стала первой среди иностранных граждан, которой в России предоставили возможность временного проживания по упрощенной процедуре. На данный момент они проживают в Нижегородской области. По словам главы региона Глеба Никитина, успех канадцев обусловлен их соответствием традиционным российским ценностям.
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