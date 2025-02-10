Многодетная семья из Канады оказалась в Нижегородской области благодаря традиционным ценностям

Многодетная семья из Канады стала первой в России, которая смогла среди иностранцев получить возможность для временного проживания в стране по упрощенной схеме. Сейчас семья переехала в Нижегородскую область. Этого канадцам удалось добиться благодаря соответствию традиционным ценностям РФ. Об этом написал глава региона Глеб Никитин в своем telegram-канале.
«Многодетная канадская семья Фейнстра стала первой в регионе, получившей разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, благодаря указу президента РФ об оказании поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности», — написал губернатор.
Он добавил, что семья уже может зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и участвовать в региональных программах поддержки. Для того, чтобы получить ВНЖ, семье придется в будущем сдать экзамен на знание русского языка.
В стране продолжается работа с иностранцами по интегрированию их к жизни в РФ по упрощенной схеме. В прошлом году российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. В ряде случаев для получения российского гражданства по упрощенной процедуре не требуется наличие ВНЖ.
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