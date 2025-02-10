Многодетная семья из Канады оказалась в Нижегородской области благодаря традиционным ценностям

Семья из Канады переехала в Нижегородскую область по упрощенной схеме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семья из Канады переехала в Россию по упрощенной схеме
Семья из Канады переехала в Россию по упрощенной схеме Фото:

Многодетная семья из Канады стала первой в России, которая смогла среди иностранцев получить возможность для временного проживания в стране по упрощенной схеме. Сейчас семья переехала в Нижегородскую область. Этого канадцам удалось добиться благодаря соответствию традиционным ценностям РФ. Об этом написал глава региона Глеб Никитин в своем telegram-канале.

«Многодетная канадская семья Фейнстра стала первой в регионе, получившей разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, благодаря указу президента РФ об оказании поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности», — написал губернатор. 

Он добавил, что семья уже может зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и участвовать в региональных программах поддержки. Для того, чтобы получить ВНЖ, семье придется в будущем сдать экзамен на знание русского языка. 

В стране продолжается работа с иностранцами по интегрированию их к жизни в РФ по упрощенной схеме. В прошлом году российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. В ряде случаев для получения российского гражданства по упрощенной процедуре не требуется наличие ВНЖ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многодетная семья из Канады стала первой в России, которая смогла среди иностранцев получить возможность для временного проживания в стране по упрощенной схеме. Сейчас семья переехала в Нижегородскую область. Этого канадцам удалось добиться благодаря соответствию традиционным ценностям РФ. Об этом написал глава региона Глеб Никитин в своем telegram-канале. «Многодетная канадская семья Фейнстра стала первой в регионе, получившей разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, благодаря указу президента РФ об оказании поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности», — написал губернатор.  Он добавил, что семья уже может зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и участвовать в региональных программах поддержки. Для того, чтобы получить ВНЖ, семье придется в будущем сдать экзамен на знание русского языка.  В стране продолжается работа с иностранцами по интегрированию их к жизни в РФ по упрощенной схеме. В прошлом году российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. В ряде случаев для получения российского гражданства по упрощенной процедуре не требуется наличие ВНЖ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...