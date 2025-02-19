Лавров сделал комплимент Трампу

Президент США Дональд Трамп понимает российскую позицию в вопросе причин украинского кризиса, связанных с действиями НАТО. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Трамп первым из западных лидеров открыто выразил мнение о том, что политика втягивания Украины в НАТО является одной из основных причин конфликта.
«Он первый, да и пока, по-моему, единственный из западных лидеров, кто публично и громко сказал, что одной из первопричин украинской ситуации явилась нахрапистая линия предыдущей администрации по втягиванию Украины в НАТО. Такого никто из западных лидеров никогда не произносил, а он несколько раз эту мысль провел», — отметил министр во время правительственного часа в Государственной думе. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом еще раз обратил внимание на то, что РФ стремится не к временному перемирию, которое могло бы дать возможность вооружить Украину для нового конфликта, а к достижению долгосрочного и стабильного мира. По словам главы МИД, важно устранить первопричины конфликта для обеспечения долговременного решения.
Телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся 12 февраля. В ходе диалога обсуждались важные вопросы, касающиеся Украины, Ближнего Востока и других значимых международных проблем. По итогам разговора лидеры двух государств достигли соглашения о проведении личной встречи в будущем.
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