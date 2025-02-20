Лавров: США признали национальные интересы России

На переговорах в Эр-Рияде глава МИД России Сергей Лавров с американскими коллегами пришли к консенсусу по поводу того, что необходимо уважать национальные интересы всех стран, в том числе друг друга. Об этом сообщает сайт российского дипломатического ведомства.
«Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде и согласились: международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой страны своих национальных интересов», — заявил Лавров, чьи слова приводит официальный сайт МИД.
В ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде были достигнуты договоренности о создании условий для полного возобновления и расширения сотрудничества между РФ и США. Обе стороны согласились на устранение искусственных ограничений в дипломатической работе и формирование рабочих групп для решения кризиса на Украине.
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