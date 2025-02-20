В США заявили об оскорблении, которое Зеленский нанес Трампу

Советник президента США Майк Уолц осудил оскорбления в адрес Дональда Трампа, исходящие от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, подчеркнув неприемлемость такой риторики для американского лидера.
«Некоторая риторика из Киева, если честно, это оскорбления. Для президента Трампа это неприемлемо», — сказал Уолц, чьи слова приводит РИА Новости.
Трамп также резко высказывался о президенте Украины. В последний раз американский лидер назвал своего нелегитимного коллегу «тираном».
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