20 февраля 2025

В США заявили об оскорблении, которое Зеленский нанес Трампу

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский оскорбил Трампа, считают в США
Зеленский оскорбил Трампа, считают в США Фото:

Советник президента США Майк Уолц осудил оскорбления в адрес Дональда Трампа, исходящие от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, подчеркнув неприемлемость такой риторики для американского лидера.

«Некоторая риторика из Киева, если честно, это оскорбления. Для президента Трампа это неприемлемо», — сказал Уолц, чьи слова приводит РИА Новости.

Трамп также резко высказывался о президенте Украины. В последний раз американский лидер назвал своего нелегитимного коллегу «тираном».

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Советник президента США Майк Уолц осудил оскорбления в адрес Дональда Трампа, исходящие от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, подчеркнув неприемлемость такой риторики для американского лидера. «Некоторая риторика из Киева, если честно, это оскорбления. Для президента Трампа это неприемлемо», — сказал Уолц, чьи слова приводит РИА Новости. Трамп также резко высказывался о президенте Украины. В последний раз американский лидер назвал своего нелегитимного коллегу «тираном».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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