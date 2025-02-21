Финансист Староверова: в России облегчат прикрепление к поликлинике

Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, который значительно упростит прикрепление пациентов к поликлиникам. Об этом сообщила профессор Ольга Староверова в интервью агентству «Прайм».
«Проект приказа Минздрава „О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медпомощи в рамках программы госгарантий бесплатной медицины“, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Будет действовать до 1 сентября 2031 года», — заявила Староверова.
Согласно новому приказу, граждане смогут выбрать подходящую для себя поликлинику, используя упрощенную систему через Госуслуги или подав заявление непосредственно в медицинское учреждение. Это изменение предусматривает использование неквалифицированной электронной подписи и верификацию необходимых документов, что значительно упростит процесс для всех категорий граждан, включая жителей отдаленных районов.
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