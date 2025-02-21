Финансист Староверова: в России облегчат прикрепление к поликлинике

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К поликлиникам можно будет прикрепиться через Госуслуги
К поликлиникам можно будет прикрепиться через Госуслуги Фото:

Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, который значительно упростит прикрепление пациентов к поликлиникам. Об этом сообщила профессор Ольга Староверова в интервью агентству «Прайм».

«Проект приказа Минздрава „О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медпомощи в рамках программы госгарантий бесплатной медицины“, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Будет действовать до 1 сентября 2031 года», — заявила Староверова.

Согласно новому приказу, граждане смогут выбрать подходящую для себя поликлинику, используя упрощенную систему через Госуслуги или подав заявление непосредственно в медицинское учреждение. Это изменение предусматривает использование неквалифицированной электронной подписи и верификацию необходимых документов, что значительно упростит процесс для всех категорий граждан, включая жителей отдаленных районов.

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Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, который значительно упростит прикрепление пациентов к поликлиникам. Об этом сообщила профессор Ольга Староверова в интервью агентству «Прайм». «Проект приказа Минздрава „О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медпомощи в рамках программы госгарантий бесплатной медицины“, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Будет действовать до 1 сентября 2031 года», — заявила Староверова. Согласно новому приказу, граждане смогут выбрать подходящую для себя поликлинику, используя упрощенную систему через Госуслуги или подав заявление непосредственно в медицинское учреждение. Это изменение предусматривает использование неквалифицированной электронной подписи и верификацию необходимых документов, что значительно упростит процесс для всех категорий граждан, включая жителей отдаленных районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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