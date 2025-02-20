Bloomberg: страны G7 хотят отказаться от ужесточения потолка цен на нефть из РФ

Переговорщики исключили из текста упоминание о том, что союзники поручили своим министрам финансов ограничить или скорректировать потолок цен на российскую нефть для стимулирования переговоров с Москвой, как это было в первоначальной версии. Об этом сообщают дипломаты, знакомые с ходом переговоров.
«Переговорщики отказались от упоминания о том, что союзники поручили своим министрам финансов ограничить или скорректировать потолок цен на российскую нефть, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, что было в первоначальной версии», — говорится в статье Bloomberg. Издание отмечает, что раскол подчеркивает углубление разногласий между союзниками, поскольку президент США Дональд Трамп ведет односторонние мирные переговоры с Россией — и без Европы или Украины — направленные на прекращение конфликта.
Переговоры о прекращении конфликта на Украине, в которых участвует Трамп, продолжают вызывать разногласия между союзниками. Ранее глава Белого дома предпринял попытки оказать давление на Россию через экономические меры, включая угрозы по введению санкций и изменение цен на нефть. Эти действия, считает бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен, могли подорвать доверие к Трампу со стороны Москвы и усилить решимость РФ продолжать отстаивать свои интересы.
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