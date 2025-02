В Израиле в результате теракта взорвали три автобуса: что известно о происшествии

В Израиле остановили общественный транспорт после терактов в автобусах

Армия Израиля стала действовать активнее на фоне терактов Фото: Министерство обороны Израиля В Израиле произошел теракт — были взорваны три пустых автобуса. Кроме того, сообщается о подрыве ряда транспортных средств по всей стране. На данный момент известно, что пострадавших нет. Несмотря на это, Израиль привел армию в готовность, а также ввел ограничения по всей стране. Подробности — в материале URA.RU. Три автобуса взорвались в Израиле В пригороде Тель-Авива взорвались три пустых автобуса, по предварительной информации, это был теракт. По данным полиции, инцидент не привел к жертвам или пострадавшим. «Два автобуса взорвались одновременно на двух парковках. Пострадавших нет», — передает The Times of Israel. Ynet, в свою очередь, сообщает о взрыве в третьем автобусе, припаркованном в пригороде Тель-Авива Холоне. Власти страны немедленно объявили об ограничениях в передвижении наземного транспорта. Кроме того, приведена в готовность армия страны. Могла иметь место подготовка к крупному теракту Взрывы в пустых автобусах, по мнению полиции, могли быть частью планируемого террористического акта. Об этом сообщил майор Михаил Зингерман, представитель полиции Израиля, в интервью агентству РИА Новости. "Практически в то же время поступили сообщения об еще одном взрыве на автобусной станции в городе Холон. Речь идет о трех взрывах. По всей вероятности, предотвращен опаснейший террористический акт, который планировался", — рассказал представитель полиции. Эти события привели к масштабной операции по проверке безопасности на территории округа. По словам Зингермана, в настоящее время в Тель-Авиве и его пригородах работают взрывотехники и полиция, которые осуществляют проверку подозрительных объектов. Отмечается, что благодаря оперативным действиям удалось избежать жертв среди гражданских. Остановка работы транспорта по всей стране Министр транспорта Израиля Мирьям Регев приостановила движение всех поездов и автобусов в стране из-за серии террористических атак. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel, ссылаясь на официальные источники. Армия Израиля активизировалась на фоне терактов Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилить антитеррористические операции на Западном берегу реки Иордан. Такое решение было принято после серии взрывов в пригороде Тель-Авива, сообщает израильская газета Times of Israel. "В свете серьезных попыток террористических атак в районе Тель-Авива со стороны палестинских террористических организаций против гражданского населения Израиля я дал указание ЦАХАЛ повысить интенсивность антитеррористической деятельности в лагере беженцев Тулькарм и во всех лагерях беженцев в Иудее и Самарии", — говорится в заявлении. В ответ на указание министра обороны ЦАХАЛ уже приступила к блокировке нескольких контрольно-пропускных пунктов на Западном берегу. Армия также активизировала свою деятельность в стыковой зоне, расположенной между «зеленой линией» и израильским разделительным барьером.

