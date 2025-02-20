В Калужской области загорелся склад на тысячу квадратов

На складе вторсырья в деревне Окороково Жуковского района Калужской области произошел крупный пожар. По данным МЧС РФ, площадь возгорания достигла 1 тысячу квадратных метров. На месте работают более 40 спасателей и 11 единиц техники.
«ЧП случилось в деревне Окороково. Изначально площадь пожара оценивалась в 500 кв. м, позднее она выросла вдвое, существует угроза распространения огня», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Склад, где начался пожар, находится в промышленной зоне и предназначен для хранения вторсырья на общей площади 3 тысячи квадратов. В здании хранились паллеты различной высоты, что могло способствовать быстрому распространению огня. В настоящее время объявлен второй ранг сложности пожара, информации о пострадавших нет.
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