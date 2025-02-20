20 февраля 2025

В Калужской области загорелся склад на тысячу квадратов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар уже тушат пожарные
Пожар уже тушат пожарные Фото:

На складе вторсырья в деревне Окороково Жуковского района Калужской области произошел крупный пожар. По данным МЧС РФ, площадь возгорания достигла 1 тысячу квадратных метров. На месте работают более 40 спасателей и 11 единиц техники.

«ЧП случилось в деревне Окороково. Изначально площадь пожара оценивалась в 500 кв. м, позднее она выросла вдвое, существует угроза распространения огня», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

Склад, где начался пожар, находится в промышленной зоне и предназначен для хранения вторсырья на общей площади 3 тысячи квадратов. В здании хранились паллеты различной высоты, что могло способствовать быстрому распространению огня. В настоящее время объявлен второй ранг сложности пожара, информации о пострадавших нет.

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На складе вторсырья в деревне Окороково Жуковского района Калужской области произошел крупный пожар. По данным МЧС РФ, площадь возгорания достигла 1 тысячу квадратных метров. На месте работают более 40 спасателей и 11 единиц техники. «ЧП случилось в деревне Окороково. Изначально площадь пожара оценивалась в 500 кв. м, позднее она выросла вдвое, существует угроза распространения огня», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Склад, где начался пожар, находится в промышленной зоне и предназначен для хранения вторсырья на общей площади 3 тысячи квадратов. В здании хранились паллеты различной высоты, что могло способствовать быстрому распространению огня. В настоящее время объявлен второй ранг сложности пожара, информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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