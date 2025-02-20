Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по погибшим заложникам, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба посольства. Этот жест скорби совершен не только в России, но и в других дипломатических миссиях Израиля по всему миру.
«В посольстве Израиля в России и в дипмиссиях по всему миру приспущен флаг в память об убитых заложниках. Тела которых были возвращены этим утром», — говорится в сообщении посольства в соцсети X.
Тела четырех заложников были возвращены спустя 503 дня заключения, что стало возможным благодаря продолжающимся усилиям по дипломатическому разрешению конфликта. Национальный центр судебной медицины Израиля занимается опознанием тел, после чего будут официально объявлены имена погибших. Планируется, что на следующей неделе состоится еще один обмен погибших заложников на палестинских заключенных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.