20 февраля 2025

МЧС: в Новой Москве огонь охватил ангар

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные уже прибыли на место возгорания
Пожарные уже прибыли на место возгорания Фото:

В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре, площадью 525 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. По данным ведомства, инцидент случился в поселке фабрики имени 1-го Мая.

«В поселке фабрики имени 1-го Мая горит металлический ангар на 525 квадратах. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещение», — говорится в сообщении МЧС РФ, которое цитирует ТАСС. До приезда спасателей все присутствующие в ангаре смогли эвакуироваться.

Для тушения огня задействованы 34 пожарных и 7 единиц техники. По последним данным, возгорание уже локализовано. Ситуация находится под контролем пожарно-спасательных служб.

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В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре, площадью 525 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. По данным ведомства, инцидент случился в поселке фабрики имени 1-го Мая. «В поселке фабрики имени 1-го Мая горит металлический ангар на 525 квадратах. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещение», — говорится в сообщении МЧС РФ, которое цитирует ТАСС. До приезда спасателей все присутствующие в ангаре смогли эвакуироваться. Для тушения огня задействованы 34 пожарных и 7 единиц техники. По последним данным, возгорание уже локализовано. Ситуация находится под контролем пожарно-спасательных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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