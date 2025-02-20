МЧС: в Новой Москве огонь охватил ангар

В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре, площадью 525 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. По данным ведомства, инцидент случился в поселке фабрики имени 1-го Мая.
«В поселке фабрики имени 1-го Мая горит металлический ангар на 525 квадратах. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещение», — говорится в сообщении МЧС РФ, которое цитирует ТАСС. До приезда спасателей все присутствующие в ангаре смогли эвакуироваться.
Для тушения огня задействованы 34 пожарных и 7 единиц техники. По последним данным, возгорание уже локализовано. Ситуация находится под контролем пожарно-спасательных служб.
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