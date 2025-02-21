В Госдуме потребовали от регионов объяснений за повышения тарифов на ЖКХ

Депутаты Госдумы РФ запросили у регионов информацию о причинах повышения тарифов на ЖКХ и начали работать над решением этой проблемы. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.
«Многие депутаты уже направили запросы в регионы, чтобы получить объяснения по поводу повышения тарифов на услуги ЖКХ. Волну недовольства видно по всей стране. Работа над этим вопросом уже началась», — заявил Гусев. Информацию об этом передает ТАСС. Гусев отметил, что к работе над вопросом повышения тарифов подключены все соответствующие комитеты Госдумы.
Согласно прогнозу социально-экономического развития России на следующие три года, предполагается, что средняя индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с начала июля 2025 года достигнет 11,9%. В ряде регионов рост тарифов ЖКУ может превысить средние значения, передает «Национальная служба новостей». С 1 июля 2026 года планируется увеличение тарифов на ЖКХ на 5,4%, а с 1 июля 2027 года — на 4,8%.
Как заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков, рост цен на услуги ЖКХ связан с удорожанием всех ресурсов. Он уточнил, что заморозка цен на услуги ЖКХ, скажется и на зарплатах работников коммунальных служб, что может усугубить уже существующую проблему нехватки кадров в этой сфере
По состоянию на 1 января 2025 года число злостных должников за ЖКХ составило 3,2 миллиона, в то время как в январе прошлого года ситуация была иной — 3,5 миллиона. В Минстрое подтвердили тенденцию уменьшения неплательщиков.
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