В Китае обнаружили новый коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вирус HKU5-CoV-2 может заражать клетки человека, заявили вирусологи
Вирус HKU5-CoV-2 может заражать клетки человека, заявили вирусологи Фото:

В Китае вирусологи нашли новый коронавирус у летучих мышей, который имеет сходство с COVID-19. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

«Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только мембранный белок ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека», — передает слова вирусологов газета. Там добавили, что этот вирус был впервые найден у японского нетопыря (род гладконосых летучих мышей) в Гонконге.

Исследование проводилось в лаборатории Гуанчжоу с участием ученых из разных учреждений, включая Уханьский университет. Вирус, получивший название HKU5-CoV-2, способен заражать клетки человека через белки ACE2. Ученые предупреждают о риске передачи вируса людям, однако подчеркивают, что пока нет причин для паники, но необходимы дальнейшие исследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Китае вирусологи нашли новый коронавирус у летучих мышей, который имеет сходство с COVID-19. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP). «Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только мембранный белок ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека», — передает слова вирусологов газета. Там добавили, что этот вирус был впервые найден у японского нетопыря (род гладконосых летучих мышей) в Гонконге. Исследование проводилось в лаборатории Гуанчжоу с участием ученых из разных учреждений, включая Уханьский университет. Вирус, получивший название HKU5-CoV-2, способен заражать клетки человека через белки ACE2. Ученые предупреждают о риске передачи вируса людям, однако подчеркивают, что пока нет причин для паники, но необходимы дальнейшие исследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...