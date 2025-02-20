Россиян в мае ждут длинные выходные

В 2025 году россиян ожидают длинные выходные с 8 по 11 мая благодаря переносу выходного дня, связанного с празднованием 23 февраля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«В этом году 23 февраля приходится на воскресенье, но согласно постановлению правительства этот день переносится на четверг, 8 мая», — рассказала ТАСС Стенякина. Она отметила, что в последний месяц зимы не будет возможности долго отдыхать на праздники. Однако в мае россиян ожидают полноценные каникулы с 8 по 11 числа.
Ранее россиянам объяснили, почему их лишили дополнительных выходных весной. В 2025 году новый календарь праздников сбалансирован и исключает «разрывы» рабочей недели. Об этом рассказал глава Министерства труда Антон Котяков. В мае россияне будут отдыхать 13 дней благодаря переносу выходных с 23 февраля и 8 марта.
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