20 февраля 2025

Россиян в мае ждут длинные выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году россиян ожидают длинные выходные с 8 по 11 мая
В 2025 году россиян ожидают длинные выходные с 8 по 11 мая Фото:

В 2025 году россиян ожидают длинные выходные с 8 по 11 мая благодаря переносу выходного дня, связанного с празднованием 23 февраля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«В этом году 23 февраля приходится на воскресенье, но согласно постановлению правительства этот день переносится на четверг, 8 мая», — рассказала ТАСС Стенякина. Она отметила, что в последний месяц зимы не будет возможности долго отдыхать на праздники. Однако в мае россиян ожидают полноценные каникулы с 8 по 11 числа.

Ранее россиянам объяснили, почему их лишили дополнительных выходных весной. В 2025 году новый календарь праздников сбалансирован и исключает «разрывы» рабочей недели. Об этом рассказал глава Министерства труда Антон Котяков. В мае россияне будут отдыхать 13 дней благодаря переносу выходных с 23 февраля и 8 марта. 

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В 2025 году россиян ожидают длинные выходные с 8 по 11 мая благодаря переносу выходного дня, связанного с празднованием 23 февраля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «В этом году 23 февраля приходится на воскресенье, но согласно постановлению правительства этот день переносится на четверг, 8 мая», — рассказала ТАСС Стенякина. Она отметила, что в последний месяц зимы не будет возможности долго отдыхать на праздники. Однако в мае россиян ожидают полноценные каникулы с 8 по 11 числа. Ранее россиянам объяснили, почему их лишили дополнительных выходных весной. В 2025 году новый календарь праздников сбалансирован и исключает «разрывы» рабочей недели. Об этом рассказал глава Министерства труда Антон Котяков. В мае россияне будут отдыхать 13 дней благодаря переносу выходных с 23 февраля и 8 марта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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