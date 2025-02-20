Посол России в Армении попал в ДТП

Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП из-за сложных погодных условий в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба российской дипломатической миссии.
«Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении. Пострадавшие получили травмы легкой степени, им оказана необходимая помощь. В настоящий момент для их здоровья угроз нет, заключили в дипмиссии.
Копыркин был назначен послом в Армении в апреле 2018 года. До этого работал в посольствах в Камеруне, Нигере, Руанде и Британии. Был заместителем постпреда России при Евросоюзе.
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