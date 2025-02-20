20 февраля 2025

Посол России в Армении попал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Дипломат и его водитель получили медицинскую помощь
Дипломат и его водитель получили медицинскую помощь Фото:

Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП из-за сложных погодных условий в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба российской дипломатической миссии.

«Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении. Пострадавшие получили травмы легкой степени, им оказана необходимая помощь. В настоящий момент для их здоровья угроз нет, заключили в дипмиссии.

Копыркин был назначен послом в Армении в апреле 2018 года. До этого работал в посольствах в Камеруне, Нигере, Руанде и Британии. Был заместителем постпреда России при Евросоюзе.

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Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП из-за сложных погодных условий в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба российской дипломатической миссии. «Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении. Пострадавшие получили травмы легкой степени, им оказана необходимая помощь. В настоящий момент для их здоровья угроз нет, заключили в дипмиссии. Копыркин был назначен послом в Армении в апреле 2018 года. До этого работал в посольствах в Камеруне, Нигере, Руанде и Британии. Был заместителем постпреда России при Евросоюзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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