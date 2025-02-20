20 февраля 2025

США напомнили Зеленскому, почему он еще жив

Вице-президент США Вэнс: Зеленскому стоит помнить, что он еще жив благодаря США
© Служба новостей «URA.RU»
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В США призвали Зеленского благодарить Вашингтон
В США призвали Зеленского благодарить Вашингтон Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит помнить, что он и его страна все еще существуют благодаря США. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

«Зеленский, а также его страна перестали бы существовать без щедрости США. Так что пусть скажет спасибо. Если он не согласен с президентом [Штатов Дональдом] Трампом, пусть поднимет трубку и позвонит ему, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя его. Это оскорбительно — для него, для меня, для американского народа. И, кстати, это глупо», — заявил Вэнс журналистам на мероприятии консерваторов CPAC в Вашингтоне.

Зеленский был недоволен тем, что его не пригласили на переговоры США и России в Саудовской Аравии. Он заявлял, что без Украины никакого мирного урегулирования не будет.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит помнить, что он и его страна все еще существуют благодаря США. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. «Зеленский, а также его страна перестали бы существовать без щедрости США. Так что пусть скажет спасибо. Если он не согласен с президентом [Штатов Дональдом] Трампом, пусть поднимет трубку и позвонит ему, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя его. Это оскорбительно — для него, для меня, для американского народа. И, кстати, это глупо», — заявил Вэнс журналистам на мероприятии консерваторов CPAC в Вашингтоне. Зеленский был недоволен тем, что его не пригласили на переговоры США и России в Саудовской Аравии. Он заявлял, что без Украины никакого мирного урегулирования не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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