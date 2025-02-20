20 февраля 2025

Do Rzeczy: Трамп хочет избавиться от Зеленского на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Дональда Трампа, Владимир Зеленский — это диктатор, который отказывается проводить выборы
По мнению Дональда Трампа, Владимир Зеленский — это диктатор, который отказывается проводить выборы Фото:

Президент США Дональд Трамп начал акцентировать внимание на украинских выборах, чтобы избавиться от действующего лидера киевского режима Владимира Зеленского. В этом уверены польские политические обозреватели.

«Включив в повестку переговоров тему выборов на Украине, Трамп выступает за „слив“ Зеленского и всей мафиозной олигархии, которая сегодня управляет страной», — написано в материале издания Do Rzeczy. По мнению автора статьи, таким способом глава Белого дома посылает сигнал президенту РФ Владимиру Путину.

Назвав Зеленского диктатором, Трамп выдал ему «черную метку», заявил в беседе с телеканалом 360 политолог Вадим Сипров. Сам Зеленский считает, что станет никому не нужным после приема Украины в ЕС и НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс отмечал, украинский глава и его страна все еще существуют благодаря США.

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Президент США Дональд Трамп начал акцентировать внимание на украинских выборах, чтобы избавиться от действующего лидера киевского режима Владимира Зеленского. В этом уверены польские политические обозреватели. «Включив в повестку переговоров тему выборов на Украине, Трамп выступает за „слив“ Зеленского и всей мафиозной олигархии, которая сегодня управляет страной», — написано в материале издания Do Rzeczy. По мнению автора статьи, таким способом глава Белого дома посылает сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Назвав Зеленского диктатором, Трамп выдал ему «черную метку», заявил в беседе с телеканалом 360 политолог Вадим Сипров. Сам Зеленский считает, что станет никому не нужным после приема Украины в ЕС и НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс отмечал, украинский глава и его страна все еще существуют благодаря США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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