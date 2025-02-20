Президент США Дональд Трамп начал акцентировать внимание на украинских выборах, чтобы избавиться от действующего лидера киевского режима Владимира Зеленского. В этом уверены польские политические обозреватели.
«Включив в повестку переговоров тему выборов на Украине, Трамп выступает за „слив“ Зеленского и всей мафиозной олигархии, которая сегодня управляет страной», — написано в материале издания Do Rzeczy. По мнению автора статьи, таким способом глава Белого дома посылает сигнал президенту РФ Владимиру Путину.
Назвав Зеленского диктатором, Трамп выдал ему «черную метку», заявил в беседе с телеканалом 360 политолог Вадим Сипров. Сам Зеленский считает, что станет никому не нужным после приема Украины в ЕС и НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс отмечал, украинский глава и его страна все еще существуют благодаря США.
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