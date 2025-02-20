Актриса Николь Кидман была признана женщиной года по версии издания Time и украсила обложку его февральского номера. Она вошла в список наряду с другими известными женщинами, включая баскетболистку Эйжу Уилсон и гимнастку Джордан Чайлз.
«Женщины года Time 2025 года являются примером дальновидного лидерства. Они вдохновляют на глобальные перемены благодаря своей непоколебимой приверженности построению более справедливого будущего для всех», — сказано в сообщении журнала.
Кроме того, в расширенный список «Женщин года Time» включены еще 13 выдающихся личностей, которые оказывают значительное влияние на различные сферы общественной жизни. Среди них: певица Лауфи, актриса Анна Савай, гимнастка Джордан Чайлз.
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