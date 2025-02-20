20 февраля 2025

Журнал Time выбрал женщину года. Фото

Актриса Николь Кидман стала женщиной года по версии Time
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кидман изобразили на главной обложке Time
Кидман изобразили на главной обложке Time Фото:

Актриса Николь Кидман была признана женщиной года по версии издания Time и украсила обложку его февральского номера. Она вошла в список наряду с другими известными женщинами, включая баскетболистку Эйжу Уилсон и гимнастку Джордан Чайлз.

«Женщины года Time 2025 года являются примером дальновидного лидерства. Они вдохновляют на глобальные перемены благодаря своей непоколебимой приверженности построению более справедливого будущего для всех», — сказано в сообщении журнала.

Кроме того, в расширенный список «Женщин года Time» включены еще 13 выдающихся личностей, которые оказывают значительное влияние на различные сферы общественной жизни. Среди них: певица Лауфи, актриса Анна Савай, гимнастка Джордан Чайлз.

Николь Кидман является лауреатом множества престижных кинопремий
Николь Кидман является лауреатом множества престижных кинопремий
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса Николь Кидман была признана женщиной года по версии издания Time и украсила обложку его февральского номера. Она вошла в список наряду с другими известными женщинами, включая баскетболистку Эйжу Уилсон и гимнастку Джордан Чайлз. «Женщины года Time 2025 года являются примером дальновидного лидерства. Они вдохновляют на глобальные перемены благодаря своей непоколебимой приверженности построению более справедливого будущего для всех», — сказано в сообщении журнала. Кроме того, в расширенный список «Женщин года Time» включены еще 13 выдающихся личностей, которые оказывают значительное влияние на различные сферы общественной жизни. Среди них: певица Лауфи, актриса Анна Савай, гимнастка Джордан Чайлз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...