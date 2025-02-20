СК России возбудил дело о разжигании ненависти против россиян в Абхазии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти и вражды к гражданам страны, проживающим в Абхазии. По данным официального представителя ведомства Светланы Петренко, расследование касается угроз применения насилия против армян, русских и абхазов, имеющих российское гражданство.
«В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство РФ», — сообщила Петренко. Ее слова приводит ТАСС.
Следствие выявило, что с помощью интернета были распространены призывы к преследованию людей указанных национальностей. В ходе расследования также проверяется причастность к разжиганию ненависти ряда конкретных лиц. Они подозреваются в подстрекательстве к массовым репрессиям и насильственным акциям против представителей армянской, русской и абхазской общин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.