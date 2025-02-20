20 февраля 2025

СК России возбудил дело о разжигании ненависти против россиян в Абхазии

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СК РФ расследует возможное разжигание ненависти
СК РФ расследует возможное разжигание ненависти Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти и вражды к гражданам страны, проживающим в Абхазии. По данным официального представителя ведомства Светланы Петренко, расследование касается угроз применения насилия против армян, русских и абхазов, имеющих российское гражданство.

«В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство РФ», — сообщила Петренко. Ее слова приводит ТАСС.

Следствие выявило, что с помощью интернета были распространены призывы к преследованию людей указанных национальностей. В ходе расследования также проверяется причастность к разжиганию ненависти ряда конкретных лиц. Они подозреваются в подстрекательстве к массовым репрессиям и насильственным акциям против представителей армянской, русской и абхазской общин.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти и вражды к гражданам страны, проживающим в Абхазии. По данным официального представителя ведомства Светланы Петренко, расследование касается угроз применения насилия против армян, русских и абхазов, имеющих российское гражданство. «В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство РФ», — сообщила Петренко. Ее слова приводит ТАСС. Следствие выявило, что с помощью интернета были распространены призывы к преследованию людей указанных национальностей. В ходе расследования также проверяется причастность к разжиганию ненависти ряда конкретных лиц. Они подозреваются в подстрекательстве к массовым репрессиям и насильственным акциям против представителей армянской, русской и абхазской общин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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