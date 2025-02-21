Депутат Госдумы предложил перекрасить часть денег

Средства, выделенные на благоустройство села, стоит маркировать, чтобы предотвратить их перераспределение. С предложением «окрашивать» деньги выступил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
«Все 14 программ, которые работают на село, и дополнительно программа „Кадры для АПК“, должны быть профинансированы в полном объеме, а деньги на их реализацию необходимо окрашивать во избежание их перераспределения на другие нужды», — заявил Кашин в интервью «Парламентской газете». По его словам, такой подход позволит ускорить процесс благоустройства сельских территорий.
Кашин также упомянул, что в федеральном бюджете на 2025 год предусмотрено примерно 600 миллиардов рублей на реализацию всех программ развития села. Это на 1,8 раза больше по сравнению с бюджетом 2024 года.
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