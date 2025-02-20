Власти ответили на главную претензию пострадавших от ВСУ курян

Власти ответили на главную претензию жителей Курской области, которые лишились имущества из-за вторжения ВСУ. Куряне, которым пришлось экстренно покинуть свои дома, будут получать дополнительные денежные выплаты. Власти пытаются исправить ошибки, допущенные предыдущим руководством региона. Финансовая поддержка позволит снизить недовольство пострадавших жителей, объясняют эксперты URA.RU.
На заседании правительства было принято решение, о котором президент Владимир Путин говорил 18 февраля на совещании с кабмином. Речь идет о предоставлении жителям Курской области, кто полностью утратил имущество первой необходимости из-за вторжения ВСУ, по 65 тысяч рублей в месяц дополнительно к той помощи, которую люди уже получают от государства. «Выделим на осуществление этих выплат порядка 40 млрд рублей, что станет финансовым подспорьем для более чем 100 тысяч человек. Как отметил президент, это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать ремонты. Прошу Министерство труда и социальной защиты держать на контроле организацию работы по оказанию помощи гражданам, чтобы люди своевременно получали положенные им средства», — сказал председатель правительства.
Он обратил внимание на поручении Путина сформировать программу восстановления пострадавших районов. В документе необходимо учесть работы по восстановлению социальных объектов, дорог и другой инфраструктуры. По поручению Мишустина, параметры программы будут определены уже в ближайшее время. Контролировать эту работу будет вице-премьер Марат Хуснуллин.
В пресс-службе правительства уточнили, что деньги на поддержку курян выделяются из резервного фонда. Выплаты смогут получать более 112,6 тысяч граждан, которые по состоянию на 1 августа 2024 года проживали на приграничных территориях, где был введен режим контртеррористической операции.
Решение правительства — ответ на главную претензию жителей Курской области, пострадавших от вторжения ВСУ, комментирует политолог, директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. Она заключалась в том, что разовые меры поддержки, которые оказывались изначально, еще при предыдущем губернаторе региона, не решали тех проблем, с которыми сталкиваются эти люди. «Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн недавно встречался с президентом. Обсуждалась социальная остановка в Курской области — она довольно напряженная, люди жалуются, собирают подписи.
Главный вопрос к господдержке был в том, что меры носили разовый характер. Человек получил 150 тысяч рублей, а их даже на придомовую постройку не хватит, не то, что на новый дом. Люди несут ежемесячные расходы на аренду жилья, платные услуги, на школу и так далее, никакие разовые вливания их проблемы решить не могут. Нужна была системная мера, регулярная», — говорит эксперт.
Пострадавших жителей Курской области можно разделить на три примерно равные категории. Первые хотят вернуться, вторые намерены восстанавливать недвижимость, но фактически там жить уже не хотят, третьи точно решили остаться жить в других местах, добавил Маркелов.
Принятая мера поддержки связана с тем, что период оккупации Курской области оказался достаточно длительным. Она необходима для того, чтобы в этой непростой для людей ситуации снизить социальную напряженность, отмечает политолог, социальный психолог Алексей Рощин.
«Оккупация со стороны ВСУ воспринималась как временное явление. Но спустя полгода, территория полностью не отвоевана, поэтому без регулярной федеральной помощи людям не обойтись, так как недовольство жителей уже близилось к точке кипения — люди требовали прояснить ситуацию», — говорит собеседник URA.RU.
Если люди лишились домов и не в состоянии вернуться в те места, где жили, государство несет за них ответственность, в первую очередь финансовую. А поскольку деньги за эти цели не заложены в федеральном бюджете, и тем более таких сумм нет в бюджете Курской области, единственный возможный источник — резервный фонд, подчеркивает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Это обещание, которое президент дал гражданам, и оно выполняется. Власти пришли к пониманию, что прежних мер недостаточно, и решают вопрос, исходя из сегодняшних реалий», — сказал политолог.
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