В кабинете первого зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова заметили картину, где ордынские воины глумятся над своими русскими противниками после победы в битве. Изображение вызвало скандал в соцсетях и мессенджерах — на него уже отреагировали военкоры, РПЦ и политики.
Это не первый случай, когда у россиян возникают вопросы к представителям ДУМ. Ранее представители организации уже получали предостережения от прокуратуры за поддержку многоженства. А как начался и закончился новый скандал — читайте в материале URA.RU.
Как начался скандал
Одним из первых картину с неоднозначным содержанием заметил историк и общественник Александр Дюков. У себя в telegram-канале он рассказал, что картина называется «Калка», ее автор — современный художник Ильдар Акжигитов.
На полотне изображена сцена пира после битвы. На ней празднующие победу воины Золотой Орды устроили глумление на телах своих русских противников — они накрыли их щитами и поставили на щиты праздничные столы.
«Дружба народов по-ордынски. Сразу и про историю, и про современность. И про будущее, если не будут предприняты защитные меры», — прокомментировал картину Дюков.
Также на холсте есть стяг с ликом Иисуса Христа, что используют там вместо ковра, а один из воинов ставит на него ногу. В telegram-канале Дюкова также рассказывается, что сами ордынцы в тот момент еще не приняли ислам и были язычниками.
Волна недовольства
Многие telegram-каналы правых консерваторов, а также политологов начали критиковать размещение такой картины в офисе официального лица. Затем критика последовала и от самих чиновников. Так, министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин заявил о необходимости реформ в ДУМ. Он подчеркнул серьезность ситуации, связанной с деятельностью организации:
«Задачей ДУМ РФ была интеграция приехавших мусульман-сунитов в российское общество. Не по Сеньке оказалась шапка. Вместо адаптации бывших жителей аулов „думеры“ сами стали принимать дикие нравы среднеазиатских аулов. Проект превратился в деструкцию. Его надо либо закрывать, либо переформатировать с принципиальной кадровой чисткой. Управленческие решения нужно принимать быстро», — написал он у себя в telegram-канале.
Недовольны картиной оказались и некоторые военкоры. Например, Михаил Звинчук (Рыбарь) усмотрел во всей этой ситуации признаки работы ОПГ: «Честно говоря, ислама во всем указанном гораздо меньше, чем признаков ОПГ, принимающей к себе по национальному признаку», — сказал он. Слова военкора приводит «Лента.ру». Также негативно о ситуации отозвался военкор Юрий Подоляка.
Реакция в РПЦ
В Русской православной церкви резко осудили картину, размещенную в кабинете Мухетдинова, назвав ее глумлением над религиозными символами. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил свое мнение по этому поводу:
"Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий", — отметил Кипшидзе.
Представитель РПЦ также подчеркнул, что нынешние времена требуют прекращения практики, которая может способствовать вражде между народами России. Кроме того, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир также выразил удивление выбором картины для оформления кабинета в ДУМ. Он указал на неуместность и жестокость сцен, изображенных на картине, что вызывает дополнительные вопросы к выбору данного арт-объекта для официального пространства.
В ДУМ сначала отказывались убирать картину
Сначала в ДУМ заявили, что картину снимать не планируют. Это, по сообщению пресс-службы, обусловлено тем, что картина якобы наоборот демонстрирует опасность межнациональной розни.
«Битва на Калке — это напоминание всем современникам о том, какими трагическими могут стать последствия внутренней разобщенности общества... Снятие картины не планируется», — заявляли в ДУМ «Газете.Ru».
При этом в ДУМ выразили сожаление о том, что в российском обществе до сих пор присутствует риторика «разделения россиян по сортам». Также там осудили попытки расколоть общество по религиозному или национальному признакам.
В ДУМ на фоне скандала отвергли обвинения в русофобии
В ответ на обвинения в русофобии Мухетдинов заявил о своей преданности России и отверг все приписываемые ему обвинения. В официальном заявлении он подчеркнул свою приверженность и любовь к Родине.
"Отвергаю все приписываемые мне домыслы в русофобии, нетерпимости к нашей общероссийской истории и культуре. Нелюбви к моей Родине — великой России", — прокомментировал Мухетдинов.
Сам он объяснил, что такие обвинения являются отражением внутреннего мира самих критиков. Он отметил, что подобные взгляды противоречили бы его духу, воспитанию, образованию и религиозной деятельности.
Картину в итоге убрали
Тем не менее Мухетдинов убрал из кабинета картины с глумлением над телами русских воинов. Решение, по его словам, связано с желанием избежать оскорбления чувств верующих и сохранить гармонию в обществе.
«Картины из кабинета уже убрали, сейчас там пустые стены. Повесим картины к 80-летию Победы, у нас есть портреты героев ВОВ. Есть картины, связанные с Дербентской мечетью, с принятием ислама народами России», — сказал Мухетдинов в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что смыслом размещения картин не было оскорбление или смущение общественности. Теперь он будет искать другие полотна, которые разместит на стене в кабинете.
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