Власти начинают спасение рынка жилья

Власти опасаются срыва сроков ввода жилья из-за высокой ключевой ставки. Чтобы избежать массовых банкротств компаний-застройщиков и появления новых обманутых дольщиков, будут введены новые меры поддержки строительной отрасли, объяснили URA.RU эксперты, комментируя итоги заседания рабочей группы комиссии Госсовета РФ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«В России объем ввода жилья составляет более ста миллионов квадратных метров в последние два года. Мы сделали хорошие заделы. У нас большое количество новых проектов. В 2025 году мы точно построим не менее ста миллионов квадратных метров. А вот на 2026-2027 годы, чтобы не "провалиться", решения нужно принимать сейчас и начинать их исполнять», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам обсуждения.
По его словам, комиссия Госсовета обсудила более 50 вариантов мер поддержки отрасли. Среди них — инструменты как финансового, так и не финансового характера. Марат Хуснуллин подчеркнул, что для выполнения задачи по обновлению трети жилого фонда к 2030 году, нужна адресная поддержка населения, поскольку именно люди являются потенциальными инвесторами и покупателями недвижимости.
«Основной инвестор строительства жилья — это население. Объем ввода объектов ИЖС вместе с застройщиками составляет 16-18 триллионов рублей ежегодно. Это самый большой объем средств, которые в стране инвестируются во что-либо.
Поэтому мы должны создать условия для инвестирования. Мы должны дать людям гарантии в том, что, когда они вкладывают свои деньги, все дома будут достроены», — сказал вице-премьер.
По словам Хуснуллина, застройщики должны стремиться к тому, чтобы сокращать сроки проектирования и строительства до тысячи дней, а не ориентироваться на 1574 дней, как сегодня. «Если мы быстрее и качественнее строим, то меньше денег нужно в обороте. В конечном итоге это влияет на снижение себестоимости. Это не финансовые меры, но они очень важны. Но для этого нужно работать, начиная с муниципалитета, заканчивая на федеральном уровне по изменению законодательства, нормативных документов. И внедрение этих мер в жизнь», — подчеркнул вице-премьер.
В строительной отрасли заметны признаки кризиса, поэтому правительство совместно с экспертами и регионами обсуждает меры поддержки застройщиков и покупателей жилья, рассказали эксперты URA.RU. Высокая ключевая ставка и отсутствие доступной ипотеки привели к катастрофическому падению спроса, говорит заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. В некоторых регионах сокращение продаж доходит до 70%. Застройщики всеми своими ресурсами достраивают объекты высокой стадии готовности, и конечно, заинтересованы их завершить. Но новых проектов не заявляют и не начинают даже то, что было анонсировано и не продано.
«Из-за катастрофического падения продаж застройщики не получают денег на эскроу-счета. Получение нового проектного финансирования им невыгодно, потому что банки его дают под 25-26 процентов - плюс 5-6 пунктов сверх ключевой ставки. Сказывается еще и плавающая ставка по так называемым бридж-кредитам, которые застройщики брали в счет будущих прибылей, и это съело их доходность», — пояснил эксперт.
Проблемы с финансированием уже коснулись всех без исключения участников строительного рынка, считает зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы, член наблюдательного Совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее мнению, в регионах скоро возможна волна банкротств среди компаний-застройщиков, поскольку там низкая маржинальность проектов. От разорения их могут спасти срочные и решительные меры властей в партнерстве с банками, которые также должны пойти навстречу государственным интересам.
«Много новостроек сдается с просрочкой от трех-шести месяцев. Это очень тревожный сигнал. Чтобы не допустить банкротства застройщиков в регионах, нужны экстраординарные меры, возможно — изменение механизмов и способов приобретения жилья, — считает Разворотнева. —
Много говорят о строительном лизинге, это возможность проживания в квартире по договору найма с последующим выкупом. Часть построенного жилья так можно выкупить. Люди решат свой жилищный вопрос, а экономика удержится на плаву».
О том, что у застройщиков катастрофическая нехватка средств даже на завершение проектов, говорит и юрист Элла Первухина. Количество споров в строительной сфере выросло в разы, даже крупные застройщики не в состоянии оплачивать работы, которые для них выполнили подрядные и субподрядные компании. «Первая категория споров — это когда подрядчик исполнил работы и не получает оплату. A вторая категория споров, когда заказчик придирается, ищет способы и причины, чтобы можно было работу оставить без оплаты по веским причинам. И то и другое ведет к разорению строительного рынка, ведь суды могут идти годами и месяцами», — уточнила юрист.
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