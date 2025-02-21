Спикер Джонсон: конгрессмены США больше не хотят одобрять помощь Киеву

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США больше не хотят платить Киеву
США больше не хотят платить Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент члены нижней палаты законодательного органа страны не готовы поддержать законопроект о дополнительной финансовой помощи Киеву. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон во время выступления на Конференции консервативных политических действий.

«Нет, стремления к этому нет», — подчеркнул спикер, отвечая на вопрос об одобрении нового финансирования для Украины, если конфликт в стране не будет разрешен в ближайшие полгода. Он добавил, что важно прекратить конфликт и отметил понимание этой необходимости со стороны европейских союзников США.

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сделку по передаче 50% ценных украинских ресурсов Вашингтону. Лидер отказался, что вызвало осуждение в Штатах, ведь финансирование ВСУ осуществлялось при помощи налогов обычных американских граждан.

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В настоящий момент члены нижней палаты законодательного органа страны не готовы поддержать законопроект о дополнительной финансовой помощи Киеву. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон во время выступления на Конференции консервативных политических действий. «Нет, стремления к этому нет», — подчеркнул спикер, отвечая на вопрос об одобрении нового финансирования для Украины, если конфликт в стране не будет разрешен в ближайшие полгода. Он добавил, что важно прекратить конфликт и отметил понимание этой необходимости со стороны европейских союзников США. Президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сделку по передаче 50% ценных украинских ресурсов Вашингтону. Лидер отказался, что вызвало осуждение в Штатах, ведь финансирование ВСУ осуществлялось при помощи налогов обычных американских граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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