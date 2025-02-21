Спикер Джонсон: конгрессмены США больше не хотят одобрять помощь Киеву

В настоящий момент члены нижней палаты законодательного органа страны не готовы поддержать законопроект о дополнительной финансовой помощи Киеву. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон во время выступления на Конференции консервативных политических действий.
«Нет, стремления к этому нет», — подчеркнул спикер, отвечая на вопрос об одобрении нового финансирования для Украины, если конфликт в стране не будет разрешен в ближайшие полгода. Он добавил, что важно прекратить конфликт и отметил понимание этой необходимости со стороны европейских союзников США.
Президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сделку по передаче 50% ценных украинских ресурсов Вашингтону. Лидер отказался, что вызвало осуждение в Штатах, ведь финансирование ВСУ осуществлялось при помощи налогов обычных американских граждан.
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