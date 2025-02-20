«ВХ»: ВС России устремились к трассе снабжения ВСУ в Курской области

Российские военные, действуя со стороны Курской области, продвинулись на территорию Сумской области и начали движение в направлении ключевой трассы снабжения ВСУ в районе Суджи. Об этом сообщили военкоры.
«Российские морпехи совершили маневр через Сумскую область и нацелились на перехват единственной дороги, используемой ВСУ для снабжения своих войск в Судже. В случае успеха этой операции российские военные смогут не только перерезать важную линию снабжения, но и создать угрозу окружения украинских подразделений», — пишет telegram-канал «Военная хроника»
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее военкор Семен Пегов заявил, что ВСУ могут планировать операцию по прорыву в Курской и Брянской областях. Разведка противника проявляет активность на приграничных территориях и происходит наращивание боевых резервов в Сумской области. Информация о планируемом масштабном наступлении украинских сил на территорию Курской и Брянской областей в российских силовых структурах не подтвердили.
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