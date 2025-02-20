20 февраля 2025

Нетаньяху в ответ на теракт снова начал воевать с Палестиной

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Нетаньяху распорядился провести мощную контртеррористическую операцию
Нетаньяху распорядился провести мощную контртеррористическую операцию Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о проведении масштабной контртеррористической операции на территории Палестинской автономии после серии взрывов, произошедших в четверг вечером в автобусах на южных окраинах Тель-Авива. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

«Нетаньяху провел экстренное совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы Общей службы безопасности и комиссара полиции. По итогам встречи он поручил Армии обороны Израиля начать активные действия в Иудее и Самарии для ликвидации террористических угроз», — говорится в сообщении правительства Израиля в соцсети X.

Кроме того, премьер-министр потребовал от силовых структур усилить меры безопасности в израильских городах. Это позволит предотвратить возможные теракты в будущем.

В четверг вечером на автобусных стоянках в пригородах Тель-Авива произошли три взрыва. К счастью, обошлось без жертв, так как автобусы были пусты. Полиция Израиля также сообщила о находке подозрительных предметов в нескольких районах округа Тель-Авив.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о проведении масштабной контртеррористической операции на территории Палестинской автономии после серии взрывов, произошедших в четверг вечером в автобусах на южных окраинах Тель-Авива. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства. «Нетаньяху провел экстренное совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы Общей службы безопасности и комиссара полиции. По итогам встречи он поручил Армии обороны Израиля начать активные действия в Иудее и Самарии для ликвидации террористических угроз», — говорится в сообщении правительства Израиля в соцсети X. Кроме того, премьер-министр потребовал от силовых структур усилить меры безопасности в израильских городах. Это позволит предотвратить возможные теракты в будущем. В четверг вечером на автобусных стоянках в пригородах Тель-Авива произошли три взрыва. К счастью, обошлось без жертв, так как автобусы были пусты. Полиция Израиля также сообщила о находке подозрительных предметов в нескольких районах округа Тель-Авив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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