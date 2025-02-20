Нетаньяху в ответ на теракт снова начал воевать с Палестиной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о проведении масштабной контртеррористической операции на территории Палестинской автономии после серии взрывов, произошедших в четверг вечером в автобусах на южных окраинах Тель-Авива. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.
«Нетаньяху провел экстренное совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы Общей службы безопасности и комиссара полиции. По итогам встречи он поручил Армии обороны Израиля начать активные действия в Иудее и Самарии для ликвидации террористических угроз», — говорится в сообщении правительства Израиля в соцсети X.
Кроме того, премьер-министр потребовал от силовых структур усилить меры безопасности в израильских городах. Это позволит предотвратить возможные теракты в будущем.
В четверг вечером на автобусных стоянках в пригородах Тель-Авива произошли три взрыва. К счастью, обошлось без жертв, так как автобусы были пусты. Полиция Израиля также сообщила о находке подозрительных предметов в нескольких районах округа Тель-Авив.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.