Трамп пригрозил БРИКС пошлинами на уровне 150% за попытки создать альтернативу доллару

Страны БРИКС получат 150% пошлины за попытки создать альтернативу доллару. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, отметив, что любые намеки на подрыв американской валюты приведут к прекращению торговли с Вашингтоном.
«Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150% и мы не будем с ними торговать», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что в результате этих угроз страны БРИКС, среди которых обсуждалась возможность использования юаня и создание общей валюты, «мгновенно замолчали».
БРИКС, основанный в 2006 году и включающий Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, с начала 2024 года также расширился за счет Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Организация рассматривает возможность расчетов в национальных валютах, однако конкретные решения по этому вопросу до сих пор не приняты.
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