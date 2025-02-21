Трамп пригрозил БРИКС пошлинами на уровне 150% за попытки создать альтернативу доллару

Трамп: угроза пошлин заставила БРИКС отказаться от создания альтернативы доллару
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США могут прекратить торговлю со странами БРИКС, заявил Трамп
США могут прекратить торговлю со странами БРИКС, заявил Трамп Фото:

Страны БРИКС получат 150% пошлины за попытки создать альтернативу доллару. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, отметив, что любые намеки на подрыв американской валюты приведут к прекращению торговли с Вашингтоном.

«Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150% и мы не будем с ними торговать», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что в результате этих угроз страны БРИКС, среди которых обсуждалась возможность использования юаня и создание общей валюты, «мгновенно замолчали».

БРИКС, основанный в 2006 году и включающий Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, с начала 2024 года также расширился за счет Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Организация рассматривает возможность расчетов в национальных валютах, однако конкретные решения по этому вопросу до сих пор не приняты.

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Страны БРИКС получат 150% пошлины за попытки создать альтернативу доллару. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, отметив, что любые намеки на подрыв американской валюты приведут к прекращению торговли с Вашингтоном. «Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150% и мы не будем с ними торговать», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что в результате этих угроз страны БРИКС, среди которых обсуждалась возможность использования юаня и создание общей валюты, «мгновенно замолчали». БРИКС, основанный в 2006 году и включающий Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, с начала 2024 года также расширился за счет Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Организация рассматривает возможность расчетов в национальных валютах, однако конкретные решения по этому вопросу до сих пор не приняты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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