Крупнейшему производителю свинца в России грозит национализация

Генеральная прокуратура России подала иск к горно-металлургическому комплексу «Дальполиметалл», одному из крупнейших производителей свинцового концентрата, расположенному в Приморском крае. Региональные власти не исключают возможности возвращения предприятия в государственную собственность. Об этом сообщает РБК.
«В середине февраля Дальнегорский районный суд наложил арест на активы „Дальполиметалла“. Об этом свидетельствуют данные из базы исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Иск был подан Генпрокуратурой. Губернатор региона не исключал, что объект может быть возвращен в госсобственность», — пишет издание РБК, ссылаясь на информацию из системы СПАРК.
Отмечается, что обеспечительные меры были приняты в рамках судебного процесса, начавшегося 17 февраля. В числе ответчиков значатся компании, зарегистрированные на Кипре: Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited, а также бизнесмен Эдуард Янаков. Истцом выступает Генпрокуратура, а третьими лицами в деле указаны Росимущество и департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).
Ранее в России национализировали одного из крупнейших экспортеров зерна. Так, в доход государства обратили 100% долей стратегического предприятия ООО «Родные поля». Как сообщали СМИ, решение было принято из-за отсутствия необходимого разрешения на участие иностранного резидента в стратегическом предприятии, владельцем которого является гражданин России и Великобритании Петр Ходыкин.
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