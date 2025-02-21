Россияне массово начали страховать себя от дронов

С начала 2025 года в России значительно увеличился спрос на страхование от террористических актов и диверсий. По данным СМИ, это связано с участившимися инцидентами, связанными с использованием беспилотников.
«В январе — феврале текущего года спрос вырос относительно аналогичного периода прошлого года примерно на 30%», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные страховой компании «Югория». Особая востребованность отмечается в Южном, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
Повышенный спрос наблюдается из-за увеличения угрозы атак дронов, в частности на промышленные предприятия. Даже нецелевые объекты могут стать жертвами, например, случайного падения обломков БПЛА. Отмечается, что текущий объем рынка страхования от террористических актов составляет 25–35 млрд рублей. По данным источника, в ближайшее время он может увеличиться в три-четыре раза.
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