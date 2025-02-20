Пермский проблемный мэр продолжит работать на своем посту: инсайд URA.RU подтвердился

Как и анонсировало URA.RU, глава Чусовского муниципального округа Сергей Белов продолжит работу на посту мэра. Депутаты местной Думы единогласно поддержали его кандидатуру. Об этом Белов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Я был избран главой Чусовского муниципального округа. Мы с командой готовы работать над улучшением жизни в Чусовском муниципальном округе, ставить перед собой амбициозные цели и добиваться результатов», — написал Белов.
Ранее Белов подвергался критике со стороны краевых властей. Так, в 2023 году чиновнику пришлось устроить PR-компанию «Как похорошел округ при Белове». Хотя большинство проектов было создано за счет регионального и федерального бюджетов. В ноябре 2024 года жители Чусового столкнулись с резким повышением оплаты за отопление. Горожане даже записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Белов обещал разобраться в ситуации, но потом сообщил, что горожане неверно поняли информацию.
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