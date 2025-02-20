Пермский проблемный мэр продолжит работать на своем посту: инсайд URA.RU подтвердился

Глава Чусовского округа Сергей Белов остался на своем посту
© Служба новостей «URA.RU»
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Белов планирует улучшить жизнь в Чусовом
Белов планирует улучшить жизнь в Чусовом Фото:

Как и анонсировало URA.RU, глава Чусовского муниципального округа Сергей Белов продолжит работу на посту мэра. Депутаты местной Думы единогласно поддержали его кандидатуру. Об этом Белов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я был избран главой Чусовского муниципального округа. Мы с командой готовы работать над улучшением жизни в Чусовском муниципальном округе, ставить перед собой амбициозные цели и добиваться результатов», — написал Белов.

Ранее Белов подвергался критике со стороны краевых властей. Так, в 2023 году чиновнику пришлось устроить PR-компанию «Как похорошел округ при Белове». Хотя большинство проектов было создано за счет регионального и федерального бюджетов. В ноябре 2024 года жители Чусового столкнулись с резким повышением оплаты за отопление. Горожане даже записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Белов обещал разобраться в ситуации, но потом сообщил, что горожане неверно поняли информацию.

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Как и анонсировало URA.RU, глава Чусовского муниципального округа Сергей Белов продолжит работу на посту мэра. Депутаты местной Думы единогласно поддержали его кандидатуру. Об этом Белов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я был избран главой Чусовского муниципального округа. Мы с командой готовы работать над улучшением жизни в Чусовском муниципальном округе, ставить перед собой амбициозные цели и добиваться результатов», — написал Белов. Ранее Белов подвергался критике со стороны краевых властей. Так, в 2023 году чиновнику пришлось устроить PR-компанию «Как похорошел округ при Белове». Хотя большинство проектов было создано за счет регионального и федерального бюджетов. В ноябре 2024 года жители Чусового столкнулись с резким повышением оплаты за отопление. Горожане даже записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Белов обещал разобраться в ситуации, но потом сообщил, что горожане неверно поняли информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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