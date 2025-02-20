«Неон, джакузи и девочки в трусиках»: в Челябинске накрыли сеть спа-салонов. Видео

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Кабаре Show Girls г. Екатеринбург, путаны, бордель, проституки
Из трех спа-салонов в отдел полиции доставили 18 девушек Фото:

В Челябинске сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии накрыли сеть спа-салонов, на которые жаловались жители окрестных домов. Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой ГУ МВД по региону, посетители приходили по данным адресам за секс-услугами.

На видео полиция, ОМОН и кинологи врываются в спа-салоны, очень напоминающие бордели: во всех комнатах неоновая подсветка, джакузи и полураздетые девушки. У некоторых из них, судя по кадрам, нашли наркотические вещества.

«В отдел полиции доставлены 18 девушек. Там они были опрошены на предмет возможного осуществления ими незаконной деятельности и предупреждены об ответственности за нарушение законодательства РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Парой недель ранее в центре Челябинска силовики накрыли похожее заведение. Там клиентам помимо сексуальных услуг предлагали еще и наркотики. Весь персонал был доставлен в полицию.

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В Челябинске сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии накрыли сеть спа-салонов, на которые жаловались жители окрестных домов. Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой ГУ МВД по региону, посетители приходили по данным адресам за секс-услугами. На видео полиция, ОМОН и кинологи врываются в спа-салоны, очень напоминающие бордели: во всех комнатах неоновая подсветка, джакузи и полураздетые девушки. У некоторых из них, судя по кадрам, нашли наркотические вещества. «В отдел полиции доставлены 18 девушек. Там они были опрошены на предмет возможного осуществления ими незаконной деятельности и предупреждены об ответственности за нарушение законодательства РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Парой недель ранее в центре Челябинска силовики накрыли похожее заведение. Там клиентам помимо сексуальных услуг предлагали еще и наркотики. Весь персонал был доставлен в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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