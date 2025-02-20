«Неон, джакузи и девочки в трусиках»: в Челябинске накрыли сеть спа-салонов. Видео

20 февраля 2025 в 17:56 Размер текста - 17 +

Из трех спа-салонов в отдел полиции доставили 18 девушек Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Челябинске сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии накрыли сеть спа-салонов, на которые жаловались жители окрестных домов. Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой ГУ МВД по региону, посетители приходили по данным адресам за секс-услугами. На видео полиция, ОМОН и кинологи врываются в спа-салоны, очень напоминающие бордели: во всех комнатах неоновая подсветка, джакузи и полураздетые девушки. У некоторых из них, судя по кадрам, нашли наркотические вещества. «В отдел полиции доставлены 18 девушек. Там они были опрошены на предмет возможного осуществления ими незаконной деятельности и предупреждены об ответственности за нарушение законодательства РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Парой недель ранее в центре Челябинска силовики накрыли похожее заведение. Там клиентам помимо сексуальных услуг предлагали еще и наркотики. Весь персонал был доставлен в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии накрыли сеть спа-салонов, на которые жаловались жители окрестных домов. Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой ГУ МВД по региону, посетители приходили по данным адресам за секс-услугами. На видео полиция, ОМОН и кинологи врываются в спа-салоны, очень напоминающие бордели: во всех комнатах неоновая подсветка, джакузи и полураздетые девушки. У некоторых из них, судя по кадрам, нашли наркотические вещества. «В отдел полиции доставлены 18 девушек. Там они были опрошены на предмет возможного осуществления ими незаконной деятельности и предупреждены об ответственности за нарушение законодательства РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Парой недель ранее в центре Челябинска силовики накрыли похожее заведение. Там клиентам помимо сексуальных услуг предлагали еще и наркотики. Весь персонал был доставлен в полицию.