В Челябинске сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии накрыли сеть спа-салонов, на которые жаловались жители окрестных домов. Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой ГУ МВД по региону, посетители приходили по данным адресам за секс-услугами.
На видео полиция, ОМОН и кинологи врываются в спа-салоны, очень напоминающие бордели: во всех комнатах неоновая подсветка, джакузи и полураздетые девушки. У некоторых из них, судя по кадрам, нашли наркотические вещества.
«В отдел полиции доставлены 18 девушек. Там они были опрошены на предмет возможного осуществления ими незаконной деятельности и предупреждены об ответственности за нарушение законодательства РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Парой недель ранее в центре Челябинска силовики накрыли похожее заведение. Там клиентам помимо сексуальных услуг предлагали еще и наркотики. Весь персонал был доставлен в полицию.
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