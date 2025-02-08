08 февраля 2025

Бордель с мефедроном накрыли в центре Челябинска силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Под видом массажа в спа-отеле оказывали интимные услуги
Под видом массажа в спа-отеле оказывали интимные услуги Фото:

В центре Челябинска полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии накрыли спа-отель, в котором оказывались интимные услуги и продавали мефедрон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

«Спа-отель располагался в Центральном районе областного центра. В заведении установлен незаконный оборота наркотиков.  Администратором заведения подозревается в сбыте мефедрона одному из клиентов. Операция полиции Челябинска проводилась при силовой поддержке подразделения ОМОН регионального Управления Росгвардии», — заявляет пресс-служба областного главка.

Весь персонал спа-отеля доставлен в полицию. Правоохранители устанавливают организатора нелегального бизнеса. В отношении администратора заведения, девушки, 1991 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

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В центре Челябинска полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии накрыли спа-отель, в котором оказывались интимные услуги и продавали мефедрон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.  «Спа-отель располагался в Центральном районе областного центра. В заведении установлен незаконный оборота наркотиков.  Администратором заведения подозревается в сбыте мефедрона одному из клиентов. Операция полиции Челябинска проводилась при силовой поддержке подразделения ОМОН регионального Управления Росгвардии», — заявляет пресс-служба областного главка. Весь персонал спа-отеля доставлен в полицию. Правоохранители устанавливают организатора нелегального бизнеса. В отношении администратора заведения, девушки, 1991 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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