Бордель с мефедроном накрыли в центре Челябинска силовики

В центре Челябинска полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии накрыли спа-отель, в котором оказывались интимные услуги и продавали мефедрон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Спа-отель располагался в Центральном районе областного центра. В заведении установлен незаконный оборота наркотиков. Администратором заведения подозревается в сбыте мефедрона одному из клиентов. Операция полиции Челябинска проводилась при силовой поддержке подразделения ОМОН регионального Управления Росгвардии», — заявляет пресс-служба областного главка.
Весь персонал спа-отеля доставлен в полицию. Правоохранители устанавливают организатора нелегального бизнеса. В отношении администратора заведения, девушки, 1991 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
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