Работодатели Перми рассказали об идеальном сотруднике

Team Awards: пермские работодатели ценят в сотрудниках чувство юмора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руководители ждут от сотрудников работоспособности и ответственности
Руководители ждут от сотрудников работоспособности и ответственности Фото:

Руководители пермских компаний ценят сотрудников с чувством юмора. Это качество вошло в топ-5 черт идеального подчиненного, следует из результатов опроса премии в области построения сильных команд Team Awards.

«В Перми руководителям на работе не хватает чувства юмора, заявили 9% опрошенных. Но прежде всего боссы из Перми хотят видеть в идеальном исполнителе максимальную работоспособность (30%), ответственность (17%), внимательность (17%) и прямолинейность (13%)», — сообщили в пресс-службе Team Awards.

Самым важным профессиональным навыком идеального работника оказалось умение создавать и отлаживать новые процессы в компании. В топ-3 навыков также вошли самостоятельность и умение находить нестандартные решения. Среди «красных флагов» исполнителей — глупость, нечестность и склонность к употреблению алкоголя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководители пермских компаний ценят сотрудников с чувством юмора. Это качество вошло в топ-5 черт идеального подчиненного, следует из результатов опроса премии в области построения сильных команд Team Awards. «В Перми руководителям на работе не хватает чувства юмора, заявили 9% опрошенных. Но прежде всего боссы из Перми хотят видеть в идеальном исполнителе максимальную работоспособность (30%), ответственность (17%), внимательность (17%) и прямолинейность (13%)», — сообщили в пресс-службе Team Awards. Самым важным профессиональным навыком идеального работника оказалось умение создавать и отлаживать новые процессы в компании. В топ-3 навыков также вошли самостоятельность и умение находить нестандартные решения. Среди «красных флагов» исполнителей — глупость, нечестность и склонность к употреблению алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...