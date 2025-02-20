Работодатели Перми рассказали об идеальном сотруднике

Руководители пермских компаний ценят сотрудников с чувством юмора. Это качество вошло в топ-5 черт идеального подчиненного, следует из результатов опроса премии в области построения сильных команд Team Awards.
«В Перми руководителям на работе не хватает чувства юмора, заявили 9% опрошенных. Но прежде всего боссы из Перми хотят видеть в идеальном исполнителе максимальную работоспособность (30%), ответственность (17%), внимательность (17%) и прямолинейность (13%)», — сообщили в пресс-службе Team Awards.
Самым важным профессиональным навыком идеального работника оказалось умение создавать и отлаживать новые процессы в компании. В топ-3 навыков также вошли самостоятельность и умение находить нестандартные решения. Среди «красных флагов» исполнителей — глупость, нечестность и склонность к употреблению алкоголя.
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