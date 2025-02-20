Чем заняться в выходные на Ямале: праздничные концерты, исторические фильмы и квесты

В выходные 22 и 23 февраля на Ямале пройдут концерты, спектакли и мастер-классы, посвященные Дню защитника Отечества. В городах и селах жителей региона ждут разные активности, среди которых квесты и рок-концерт, а в кинотеатрах покажут исторические киноленты. Как провести выходные — читайте на URA.RU.
Спектакли и концерты
В Ноябрьске состоятся театральные представления по мотивам сказки Шарля Перро «Муррркиз де ля Кот» и про времена блокады Ленинграда. В городах и селах Ямала пройдут концерты в честь 23 февраля и другие музыкальные мероприятия.
- Спектакль «Мой бедный Марат» — 22 февраля, 19:00. Ноябрьск, дворец культуры и кино «Русь»;
- Спектакль «Муррркиз де ля Кот» — 23 февраля, 11:00 и 13:00. Ноябрьск, дворец культуры и кино «Русь»;
- Концерт «Гордись, отчизна, славными сынами!» — 22 февраля, 17:00. Ямальский район, село Сеяха, дом культуры;
- Концерт «Мы славим мужество и честь» — 22 февраля, 18:30. Салехард, детская школа искусств им. Е.В. Образцовой;
- Концерт «Парад оркестров» — 22 февраля, 15:00. Губкинский, детская школа искусств им. Г.В. Свиридова;
- Рок-концерт «Мы» — 22 февраля, 19:00. Ноябрьск, культурно-спортивный комплекс «Ямал».
Кино
В кинотеатрах Ямала продолжается показ киноленты о жизни Александра Пушкина. В четверг 20 февраля состоялась премьера еще двух кинокартин — «Красный шелк» и «Екатерина Великая». URA.RU подготовило подборку некоторых кинопоказов.
- «Пророк. История Александра Пушкина» — 23 февраля. Салехард, Окружной центр национальных культур;
- «Красный шелк» — 22 февраля. Новый Уренгой, кинотеатры города;
- «Екатерина Великая» — 23 февраля. Ноябрьск, ТЦ «Север».
Квесты и мастер-классы
В райцентре Ямальского района пройдет квест, который познакомит участников с историей и культурой разных народов, а также с событиями, связанными с победой. А в Салехарде научат делать открытки к празднику «День защитника Отечества». Какие активности ждут ямальцев, смотрите нашу подборку.
- Квест «На пути к победе» — 22 февраля, 10:00. Ямальский района, Яр-Сале, улица Советская,17;
- Мастер-класс «Подарок папе» — 22 февраля, 11:00. Салехард, детская школа искусств им. Е.В. Образцовой;
- Мастер-класс «Монетка на счастье» — 22 февраля, 14:00. Муравленко, центральная библиотека им. В.И. Муравленко.
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