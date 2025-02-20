20 февраля 2025

Пермский ХК «Молот» с разгромным счетом проиграл «Бурану»

Пермский «Молот» проиграл воронежскому «Бурану» со счетом 5:2
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ХК «Молот» уступил на выезде со счетом 5:2
ХК «Молот» уступил на выезде со счетом 5:2 Фото:

Вторая выездная игра пермского хоккейного клуба 20 февраля завершилась поражением «Молота». Исход матча с воронежским «Бураном» — 5:2 в пользу хозяев.

«С нашей стороны комментировать особо нечего, соперник здорово играл, был заряжен с самого начала. Было сразу понятно, что желание у них огромное. Попытались что-то предпринять, при счете 3:2. Были и неплохие моменты, но потом был четвертый гол. Я думаю, что соперник заслужено победил. С победой, а мы готовимся к следующей игре», — поделился впечатлениями от встречи главный тренер «Молота» Евгений Попихин.

Авторами голов в составе пермской команды стали Дмитрий Ябелов в первом периоде матча и Денис Голубев во втором. Самым неудачным для «Молота» был третий период. Соперники забили в ворота команды две шайбы, но не получили ответного гола.

При этом пермский клуб ранее побеждал «Буран» в рамках OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. В заключительном матче выездной серии «Молот» встретится с ХК «Ростов» 22 февраля. Пока пермский ХК занимает девятое место в турнирной таблице, а их соперник —25-ое.

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Вторая выездная игра пермского хоккейного клуба 20 февраля завершилась поражением «Молота». Исход матча с воронежским «Бураном» — 5:2 в пользу хозяев. «С нашей стороны комментировать особо нечего, соперник здорово играл, был заряжен с самого начала. Было сразу понятно, что желание у них огромное. Попытались что-то предпринять, при счете 3:2. Были и неплохие моменты, но потом был четвертый гол. Я думаю, что соперник заслужено победил. С победой, а мы готовимся к следующей игре», — поделился впечатлениями от встречи главный тренер «Молота» Евгений Попихин. Авторами голов в составе пермской команды стали Дмитрий Ябелов в первом периоде матча и Денис Голубев во втором. Самым неудачным для «Молота» был третий период. Соперники забили в ворота команды две шайбы, но не получили ответного гола. При этом пермский клуб ранее побеждал «Буран» в рамках OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. В заключительном матче выездной серии «Молот» встретится с ХК «Ростов» 22 февраля. Пока пермский ХК занимает девятое место в турнирной таблице, а их соперник —25-ое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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