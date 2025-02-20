Пермский ХК «Молот» с разгромным счетом проиграл «Бурану»

Вторая выездная игра пермского хоккейного клуба 20 февраля завершилась поражением «Молота». Исход матча с воронежским «Бураном» — 5:2 в пользу хозяев.
«С нашей стороны комментировать особо нечего, соперник здорово играл, был заряжен с самого начала. Было сразу понятно, что желание у них огромное. Попытались что-то предпринять, при счете 3:2. Были и неплохие моменты, но потом был четвертый гол. Я думаю, что соперник заслужено победил. С победой, а мы готовимся к следующей игре», — поделился впечатлениями от встречи главный тренер «Молота» Евгений Попихин.
Авторами голов в составе пермской команды стали Дмитрий Ябелов в первом периоде матча и Денис Голубев во втором. Самым неудачным для «Молота» был третий период. Соперники забили в ворота команды две шайбы, но не получили ответного гола.
При этом пермский клуб ранее побеждал «Буран» в рамках OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. В заключительном матче выездной серии «Молот» встретится с ХК «Ростов» 22 февраля. Пока пермский ХК занимает девятое место в турнирной таблице, а их соперник —25-ое.
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