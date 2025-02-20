Власти ХМАО обсуждают выпуск сертификата для оплаты занятий спортом югорчанам

Власти ХМАО обсуждают выпуск сертификат, благодаря которому отдельные категории югорчан смогут бесплатно заниматься спортом. Об этом рассказал во время прямого эфира в социальных сетях заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев.
«Предложение (бизнеса) обсудили с департаментом спорта. С учетом поручений президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физкультуры будем выстраивать план на предстоящую трехлетку чтобы передать на откуп частникам физкультурно-оздоровительные услуги», — сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев. Он также анонсировал, что механизм реализации проекта будет обсужден на окружном уровне нынешней весной.
Сертификат югорского спортсмена будет работать по аналогии с сертификатом персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) — это способ оплаты образовательных программ для детей от 5 до 17 лет. Средствами родители распоряжаются по своему усмотрению — деньгами от государства, которыми пополняется сертификат раз в год, можно оплатить кружки и секции, как бюджетных организаций, так и частников.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО занимает 10 место по здоровому образу жизни. ЗОЖ придерживаются 15,8% населения или 220,3 тысячи человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!