20 февраля 2025

Власти ХМАО обсуждают выпуск сертификата для оплаты занятий спортом югорчанам

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО могут ввести сертификаты на бесплатные занятия спортом
В ХМАО могут ввести сертификаты на бесплатные занятия спортом Фото:

Власти ХМАО обсуждают выпуск сертификат, благодаря которому отдельные категории югорчан смогут бесплатно заниматься спортом. Об этом рассказал во время прямого эфира в социальных сетях заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев.

«Предложение (бизнеса) обсудили с департаментом спорта. С учетом поручений президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физкультуры будем выстраивать план на предстоящую трехлетку чтобы передать на откуп частникам физкультурно-оздоровительные услуги», — сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев. Он также анонсировал, что механизм реализации проекта будет обсужден на окружном уровне нынешней весной.

Сертификат югорского спортсмена будет работать по аналогии с сертификатом персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) — это способ оплаты образовательных программ для детей от 5 до 17 лет. Средствами родители распоряжаются по своему усмотрению — деньгами от государства, которыми пополняется сертификат раз в год, можно оплатить кружки и секции, как бюджетных организаций, так и частников.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО занимает 10 место по здоровому образу жизни. ЗОЖ придерживаются 15,8% населения или 220,3 тысячи человек. 

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Власти ХМАО обсуждают выпуск сертификат, благодаря которому отдельные категории югорчан смогут бесплатно заниматься спортом. Об этом рассказал во время прямого эфира в социальных сетях заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев. «Предложение (бизнеса) обсудили с департаментом спорта. С учетом поручений президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физкультуры будем выстраивать план на предстоящую трехлетку чтобы передать на откуп частникам физкультурно-оздоровительные услуги», — сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев. Он также анонсировал, что механизм реализации проекта будет обсужден на окружном уровне нынешней весной. Сертификат югорского спортсмена будет работать по аналогии с сертификатом персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) — это способ оплаты образовательных программ для детей от 5 до 17 лет. Средствами родители распоряжаются по своему усмотрению — деньгами от государства, которыми пополняется сертификат раз в год, можно оплатить кружки и секции, как бюджетных организаций, так и частников. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО занимает 10 место по здоровому образу жизни. ЗОЖ придерживаются 15,8% населения или 220,3 тысячи человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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