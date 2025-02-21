Синоптики раскрыли, какое погодное явление накрыло всю Россию

Всю территорию России, включая южные регионы, покрыло снегом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Снег опять покрыл всю территорию страны, включая и Северо-Кавказский, и Южный федеральные округа. Снежный покров наблюдается сейчас повсеместно», — сказал Вильфанд агентству ТАСС.
Кроме того, Роман Вильфанд подчеркнул важность снежного покрова для аграрного сектора. По его словам, наличие снега предотвратит вымерзание озимых культур, что крайне важно для сельского хозяйства страны.
Ранее этой зимой Роман Вильфанд сообщал о необычно малом количестве снега в европейской части России. Это вызывало опасения о возможных пожарах в весенний период. Однако есть и другие факторы, такие как осадки, которые также могут повлиять на ситуацию. Прогноз по ним станет возможным только в конце февраля.
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