Синоптик рассказал, чем может быть опасна теплая зима

Вильфанд: есть предпосылки для сложной ситуации с лесными пожарами весной
© Служба новостей «URA.RU»
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Малоснежная зима беспокоит метеорологов
Малоснежная зима беспокоит метеорологов Фото:

В европейской России наблюдается крайне малое количество снега, что может привести к сложному пожароопасному сезону весной. Однако существуют и другие факторы, такие как осадки, которые также могут повлиять на ситуацию. Прогноз по ним станет возможным только в конце февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Малое количество снега вызывает беспокойство. Но говорить о пожарах сейчас рано, хотя и есть предпосылки для сложной ситуации. В центре европейской России снег обычно сходит в третьей декаде апреля, а солнечные лучи в это время уже заметные. Снег защищает почву от испарения. Если снега мало, то в марте солнце может начать сушить почву», — цитирует РИА Новости прогноз метеоролога. 

Вильфанд подчеркнул, что отсутствие снега — важный фактор, но нужно учитывать также циркуляцию воздуха и возможность интенсивных осадков. А их можно будет оценить только в конце февраля — начале марта.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что на большей части территории России зима 2024—2025 года стала аномально теплой. Это произошло из-за глобальных изменений климата. 

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В европейской России наблюдается крайне малое количество снега, что может привести к сложному пожароопасному сезону весной. Однако существуют и другие факторы, такие как осадки, которые также могут повлиять на ситуацию. Прогноз по ним станет возможным только в конце февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Малое количество снега вызывает беспокойство. Но говорить о пожарах сейчас рано, хотя и есть предпосылки для сложной ситуации. В центре европейской России снег обычно сходит в третьей декаде апреля, а солнечные лучи в это время уже заметные. Снег защищает почву от испарения. Если снега мало, то в марте солнце может начать сушить почву», — цитирует РИА Новости прогноз метеоролога.  Вильфанд подчеркнул, что отсутствие снега — важный фактор, но нужно учитывать также циркуляцию воздуха и возможность интенсивных осадков. А их можно будет оценить только в конце февраля — начале марта. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на большей части территории России зима 2024—2025 года стала аномально теплой. Это произошло из-за глобальных изменений климата. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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