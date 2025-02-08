Синоптик рассказал, чем может быть опасна теплая зима

В европейской России наблюдается крайне малое количество снега, что может привести к сложному пожароопасному сезону весной. Однако существуют и другие факторы, такие как осадки, которые также могут повлиять на ситуацию. Прогноз по ним станет возможным только в конце февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Малое количество снега вызывает беспокойство. Но говорить о пожарах сейчас рано, хотя и есть предпосылки для сложной ситуации. В центре европейской России снег обычно сходит в третьей декаде апреля, а солнечные лучи в это время уже заметные. Снег защищает почву от испарения. Если снега мало, то в марте солнце может начать сушить почву», — цитирует РИА Новости прогноз метеоролога.
Вильфанд подчеркнул, что отсутствие снега — важный фактор, но нужно учитывать также циркуляцию воздуха и возможность интенсивных осадков. А их можно будет оценить только в конце февраля — начале марта.
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