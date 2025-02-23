Полиция Киева возмутилась выступлением Скриптонита в клубе во время воздушной тревоги

Полиция Киева проверит местный клуб из-за русскоязычного рэпа
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Во время воздушной тревоги в одном из киевских ночных клубов молодежь развлекалась под треки русскоязычных рэперов
Во время воздушной тревоги в одном из киевских ночных клубов молодежь развлекалась под треки русскоязычных рэперов Фото:

Полиция Киева начала проверку клуба, в котором звучали песни на русском языке. Посетители заведения, во время воздушной тревоги, слушали рэп в исполнении Скриптонита (настоящее имя Адель Жалепов — прим. URA.RU) и Моргенштерна (признан иноагентом в России). Об этом сообщает городское управление полиции. 

«Сегодня в telegram-каналах было опубликовано видео с исполнением песен на русском языке в одном из заведений Голосеевского района, — говорится в тексте. — Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом», — сказано в сообщении ведомства.

РБК-Украина отмечает, что проверка была начата после того, как ряд СМИ опубликовали видеозапись инцидента. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. 

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Полиция Киева начала проверку клуба, в котором звучали песни на русском языке. Посетители заведения, во время воздушной тревоги, слушали рэп в исполнении Скриптонита (настоящее имя Адель Жалепов — прим. URA.RU) и Моргенштерна (признан иноагентом в России). Об этом сообщает городское управление полиции.  «Сегодня в telegram-каналах было опубликовано видео с исполнением песен на русском языке в одном из заведений Голосеевского района, — говорится в тексте. — Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом», — сказано в сообщении ведомства. РБК-Украина отмечает, что проверка была начата после того, как ряд СМИ опубликовали видеозапись инцидента. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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