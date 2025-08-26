Фонд капремонта предъявил счет экс-замминистру обороны Тимуру Иванову

Иск поступил в суд 18 августа, заявили РИА Новости
Иск поступил в суд 18 августа, заявили РИА Новости

В столичный суд обратился фонд капитального ремонта многоквартирных домов с просьбой взыскать плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию с бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Данная информация указана в материалах.

«Фонд капитального ремонта обратился в столичный суд, требуя взыскать долг по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова», — указано в материале РИА Новости, ссылающихся на документы.

Ранее аналогичный иск о взыскании долгов по коммунальным платежам с Тимура Иванова и его бывшей супруги подавало ГБУ «Жилищник района Арбат», однако заявление было возвращено судом из-за ошибок в оформлении. Тимур Иванов ранее занимал пост заместителя министра обороны РФ и 1 июля 2025 года был осужден по делу о коррупции на 13 лет колонии и штрафу в 100 миллионов рублей.

