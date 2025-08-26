Задержанный блогер Маркарян прокомментировал слухи о попытке выехать из страны в багажнике

Блогер Маркарян заявил, что не прятался в багажнике автомобиля
Блогер Арсен Маркарян опроверг слухи о том, что пытался выехать из страны в багажнике. Об этом он заявил в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).

«Никакого багажника не было. Видео с регистратора ДПС это подтвердит», — заявил Маркарян. Блогер отметил, что в России находится уже месяц, занимается рабочими вопросами и здоровьем.

Ранее пресс-служба МВД сообщала, что Арсен Маркарян был задержан в Московской области после того, как попытался скрыться от полиции, спрятавшись в багажнике автомобиля. По данным ведомства, блогер подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества, а задержание произошло на Можайском шоссе города Кубинки.

